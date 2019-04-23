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Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»

23.04.2019 22:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США снялся в сериале телеканала HBO «Игра престолов». Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в Twitter.

«„Пташки“, ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде „Игры престолов“», — указано в сообщении.

Телеканал CNN отмечает, что в эпизоде сериала снялся офицер Дэвид Коэн. Он сыграл крестьянина из Винтерфелла, замка дома Старков. Отмечается, что у него не было реплик. Персонаж, которого исполнил экс-замдиректора ЦРУ, получил тарелку похлебки от Давоса Сиворта.

Коэн занимал пост замдиректора ЦРУ с 2015-го по 2017 год. В своем аккаунте в Twitter он пошутил, что его «рассекретили». В интервью телеканалу MSNBC он рассказал, что в 2017 году спросил своего шурина, исполнительного продюсера «Игры престолов», может ли он поучаствовать в съемках.

 
 
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«"Пташки", ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде "Игры престолов"», - указано в сообщении.
 
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