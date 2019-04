Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»

Источник материала: Tut.by

Бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США снялся в сериале телеканала HBO «Игра престолов». Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в Twitter.

«„Пташки“, ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде „Игры престолов“», — указано в сообщении.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…