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Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»
23.04.2019 22:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США снялся в сериале телеканала HBO «Игра престолов». Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в Twitter.
«„Пташки“, ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде „Игры престолов“», — указано в сообщении.
Телеканал CNN отмечает, что в эпизоде сериала снялся офицер Дэвид Коэн. Он сыграл крестьянина из Винтерфелла, замка дома Старков. Отмечается, что у него не было реплик. Персонаж, которого исполнил экс-замдиректора ЦРУ, получил тарелку похлебки от Давоса Сиворта.
Коэн занимал пост замдиректора ЦРУ с 2015-го по 2017 год. В своем аккаунте в Twitter он пошутил, что его «рассекретили». В интервью телеканалу MSNBC он рассказал, что в 2017 году спросил своего шурина, исполнительного продюсера «Игры престолов», может ли он поучаствовать в съемках.
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«"Пташки", ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде "Игры престолов"», - указано в сообщении.
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