Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»

Источник материала: Tut.by

Бывший замдиректора Центрального разведывательного управления США снялся в сериале телеканала HBO «Игра престолов». Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в Twitter.

«„Пташки“, ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде „Игры престолов“», — указано в сообщении.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms… «Little birds,» be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones . pic.twitter.com/DBIzIFKoju — CIA (@CIA) 22 апреля 2019 г.

Телеканал CNN отмечает, что в эпизоде сериала снялся офицер Дэвид Коэн. Он сыграл крестьянина из Винтерфелла, замка дома Старков. Отмечается, что у него не было реплик. Персонаж, которого исполнил экс-замдиректора ЦРУ, получил тарелку похлебки от Давоса Сиворта.

Коэн занимал пост замдиректора ЦРУ с 2015-го по 2017 год. В своем аккаунте в Twitter он пошутил, что его «рассекретили». В интервью телеканалу MSNBC он рассказал, что в 2017 году спросил своего шурина, исполнительного продюсера «Игры престолов», может ли он поучаствовать в съемках.