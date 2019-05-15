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«Мисс Беларуси» стала ведущей белорусского ТВ
16.05.2019 18:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белоруска Мария Василевич станет одной из ведущих проекта «Добрай раніцы, Беларусь!». 24 мая она выйдет в эфир вместе с Евгением Перлиным, сообщает Белтелерадиокомпания.
— Программа «Добрай раніцы, Беларусь!» — мой первый опыт прямого эфира, — рассказывает Мария. — В качестве ведущей начала работать совсем недавно и то, вела лишь концерты и мероприятия. Кстати, на одном из ивентов я и познакомилась с Женей Перлиным, мы с ним в паре вели презентацию.
По словам Василевич, перед началом работы она прошла стажировку.
— Конечно, я стажировалась, и, походив не на один эфир «Добрай раніцы», посмотрев на всю кухню изнутри, понимаю, что профессия телеведущего не так проста, как кажется на первый взгляд.
В 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира-2018» она
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Белоруска Мария Василевич станет одной из ведущих проекта «Добрай раніцы, Беларусь!». 24 мая она выйдет в эфир вместе с Евгением Перлиным, сообщает...
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