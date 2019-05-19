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Дробыш подаст в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»
20.05.2019 14:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продюсер Виктор Дробыш сообщил, что подает в суд на Европейский вещательный союз. Повод — скандал с голосованием Беларуси на «Евровидении»,
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Продюсер Виктор Дробыш сообщил, что подает в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»,
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