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Дробыш подаст в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»

20.05.2019 14:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продюсер Виктор Дробыш сообщил, что подает в суд на Европейский вещательный союз. Повод — скандал с голосованием Беларуси на «Евровидении», сообщают «РИА-Новости».


Фото с сайта drobysh.com

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Продюсер Виктор Дробыш сообщил, что подает в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»,
 
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