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Полька родила сразу шестерых детей
20.05.2019 17:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Университетской больнице Кракова у одной женщины родились сразу шестеро детей. Это четыре девочки и два мальчика,
Младенцы появились на свет с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности их матери.
После рождения дети находятся в специальных инкубаторах. Каждый из них весит около одного килограмма.
По словам пресс-секретаря больницы Марии Влодковской, это, «пожалуй, первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше».
По статистике, шестеро детей рождаются в одном случаев из 4,7 миллиарда.
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В Университетской больнице Кракова у одной женщины родились сразу шестеро детей. Это четыре девочки и два мальчика.
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