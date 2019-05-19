Полька родила сразу шестерых детей

Источник материала: Tut.by

В Университетской больнице Кракова у одной женщины родились сразу шестеро детей. Это четыре девочки и два мальчика, пишет Onet Wiadomości.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: woman.ru

Младенцы появились на свет с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности их матери.

После рождения дети находятся в специальных инкубаторах. Каждый из них весит около одного килограмма.

По словам пресс-секретаря больницы Марии Влодковской, это, «пожалуй, первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше».

По статистике, шестеро детей рождаются в одном случаев из 4,7 миллиарда.