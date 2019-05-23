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В Глуске прошла встреча с белорусским писателем, публицистом, режиссером театра и кино Владимиром Орловым

24.05.2019 — Новости Культуры | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске прошла встреча с белорусским писателем, публицистом, режиссером театра и кино Владимиром Орловым

Приятно поговорить с умным человеком. Умного человека и просто послушать тоже приятно, интересно, познавательно, поучительно. В этом я очередной раз убедилась, побывав на выступлении белорусского писателя, публициста, режиссера театра и кино Владимира Орлова. Встреча с ним прошла в Глуске 11 мая. Впрочем, его приезда в наш районный центр ждали еще в 2018 году, когда здесь проводились мероприятия, посвященные 105-летию писателя, публициста и нашего земляка Сергея Граховского (с ним Владимир Орлов работал над фильмом «Записки Самсона Самосуя»). Но тогда обстоятельства не позволили Владимиру Александровичу приехать, однако о своем обещании он не забыл и выполнил его сейчас, встреча проходила в районном Доме культуры, а ее модератором был Наум Сандомирский, который и представил глусчанам Владимира Орлова. Я не берусь подробно пересказывать то, что говорил своим зрителям режиссер, но разговор он повел так и примеры приводил такие, чтобы это было понятно аудитории — большую ее часть составляли старшеклассники. Во-первых, Владимир Александрович похвалил Глуск, его чистоту и ухоженность, заметил, что в нем, как и во многих подобных местечках, есть своя атмосфера, свой колорит, это надо ценить и беречь. Во-вторых, сказал, что на этой встрече он никого ничему не будет поучать: он уверен, что детей учить надо лишь двум вещам — думать и работать, во всём остальном — лишь делиться собственным опытом. И вот один из примеров его жизненного опыта: режиссером Владимир Орлов хотел стать с восьмого класса, но на режиссерский факультет поступил только с третьего раза, отсюда вывод: своей мечты надо добиваться настойчиво и упорно. Не надо гнушаться никакой, даже мелкой или грязной, работы, если это касается твоего дела. Так, для форменных исторических костюмов одного из его фильмов нужны были особой формы и размера пуговицы, кооператив, куда они обратились, брался изготовить по доллару за штуку. Пуговиц и пряжек надо было много, а денег было мало, тогда режиссер с оператором пошли по свалкам гаражного кооператива, искали там старые аккумуляторы, доставали свинцовые пластины, плавили их в обычной турке и выливали пуговицы… Дело было в начале девяностых.


В Глуске прошла встреча с белорусским писателем, публицистом, режиссером театра и кино Владимиром Орловым

Как один из примеров своей работы в кинематографе, Владимир Орлов рассказал про съемки фильма «Вся королевская рать», где познакомился с Павлом Луспекаевым, который вначале и играл там одну из главных ролей. Возможно, сидевшие в зале ребята не слышали эту фамилию, зато хорошо помнят таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни», так вот это одна из его ролей. Работа режиссера, конечно, интересная, но местами и «сволочная», как признался Владимир Орлов и рассказал, что, организовывая похороны внезапно умершего Луспекаева, он уже лихорадочно думал о другом: кем же заменить, кого найти на эту роль? В результате таких скорбных обстоятельств и проб разных актеров на съемочной площадке появился Георгий Жжёнов, которого мы и видим во «Всей королевской рати» и которого сидевшие в зале слушатели лучше знают как командира самолета в фильме «Экипаж» (том, советском фильме).

Думаю, после этой встречи кто-нибудь из ребят, впрочем, там были не только школьники, но и люди постарше, посмотрит фильм, о котором рассказывал Владимир Орлов, и посмотрит передачи «Люблю и помню» на «Беларусь 3», автором и ведущим которых является Владимир Александрович. Тем более одна из них — о нашем земляке Сергее Граховском. (Я уже посмотрела — мне понравилось). Кстати, на этой встрече присутствовала и дочь поэта Татьяна Сергеевна Граховская. Она подчеркнула, что Владимир Орлов знает Беларусь, как редко кто ее знает, он интересуется историей просвещенной Беларуси, дорожит людьми и испытывает потребность рассказывать о них другим. Так и появились на телевидении его передачи «Люблю и помню» «СССР. Обратный отсчет» — интересные, познавательные, честные.     

Прощаясь со слушателями, Владимир Александрович привел слова из молитвы перед его любимой иконой Божией Матери — «Иверская»: «На моление наше умилосердися и радость вместо печали даруй». Своим слушателям он и пожелал меньше печали и больше радости. А еще — здоровья и обязательно любимой и при этом хорошо оплачиваемой работы.

Общение с режиссером после встречи было таким же интересным, как и сама встреча: к нему подходили слушатели, благодарили его, фотографировались с ним, со всеми он разговаривал, шутил, для всех находил хорошие слова и пожелания. Я же чуть позже, размышляя об этой встрече, вспомнила такие слова:

Поговорить приятно с умным человеком,

В ком есть не только голый интеллект,

Но мудрость опыта и доброта при этом,

Тактичность, юмор, состраданья свет…

И долго, долго после расставанья

Мы ощущаем ауру добра,

И эти теплые воспоминанья

Согреют нас в другие вечера…

В копилке моих жизненных впечатлений еще одним таким умным человеком и стал Владимир Орлов, встреча и знакомство с ним.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ 

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
Теги: знакомства
 
 
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Приятно поговорить с умным человеком. Умного человека и просто послушать тоже приятно, интересно, познавательно, поучительно. В этом я очередной раз убедилась,...
 
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