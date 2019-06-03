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Гостем «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич станет самый известный IT-бизнесмен
03.06.2019 22:06 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередным гостем «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич станет известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Мероприятие будет посвящено теме «Мир будущего. Как Беларуси вписаться в глобальный контекст?».
Виктор Прокопеня считает, что Беларусь может стать одной из самых экономически свободных и процветающих стран региона и даже Европы. Беларусь как финансовая гавань Восточной Европы — это не фантастика, уверен бизнесмен.
Мы все чувствуем, что скорость изменений в нашей жизни и сложность постоянно нарастают. Пирамидальные структуры становятся архаизмом. Чтобы развиваться, мир должен децентрализироваться. В самом эффективном виде децентрализованное управление называется фондовым рынком или даже проще — биржей. Люди приходят и голосуют своими деньгами за те компании, которые они считают более успешными. Когда люди голосуют деньгами, а не бюллетенями, они могут быть
Но как соединить понимание, что мир сильно изменится за следующие 10−20 лет, с необходимостью радикального реформирования экономики и государственной системы? Может случиться так, что страна просто не справится с этой задачей. Для этого в самой Беларуси, в сознании людей — власти и простых обывателей — должны произойти огромные перемены.
Вот об этих переменах и том, как они отразятся на жизни простых людей, пойдет речь на заседании «Интеллектуального клуба».
Встреча состоится 13 июня в конференц-зале Дворца искусств по ул. Козлова, 3. Начало в 19.00, вход свободный.
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Мероприятие состоится 13 июня в конференц-зале Дворца искусств по ул. Козлова, 3. Начало в 19.00, вход свободный.
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