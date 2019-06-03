Гостем «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич станет самый известный IT-бизнесмен

Источник материала: Tut.by

Очередным гостем «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич станет известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Мероприятие будет посвящено теме «Мир будущего. Как Беларуси вписаться в глобальный контекст?».





Виктор Прокопеня — известный IT-бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital, один из самых успешных предпринимателей страны, официальный долларовый миллионер и многократный крупнейший налогоплательщик. На 1-м месте в рейтинге бизнесменов Беларуси по популярности в Сети. 36 лет, родился в Минске. В самом начале его карьеры созданная им компания Viaden Media была одной из первых, которая начала делать мобильные приложения, в частности, разрабатывала игру «Покер онлайн». Сегодня его имя ассоциируется с подписанием самого знаменитого документа последних лет, так называемого цифрового декрета № 8.

Виктор Прокопеня считает, что Беларусь может стать одной из самых экономически свободных и процветающих стран региона и даже Европы. Беларусь как финансовая гавань Восточной Европы — это не фантастика, уверен бизнесмен.

Мы все чувствуем, что скорость изменений в нашей жизни и сложность постоянно нарастают. Пирамидальные структуры становятся архаизмом. Чтобы развиваться, мир должен децентрализироваться. В самом эффективном виде децентрализованное управление называется фондовым рынком или даже проще — биржей. Люди приходят и голосуют своими деньгами за те компании, которые они считают более успешными. Когда люди голосуют деньгами, а не бюллетенями, они могут быть

нерациональными — однако в гораздо меньшей степени, чем при политическом голосовании.

Но как соединить понимание, что мир сильно изменится за следующие 10−20 лет, с необходимостью радикального реформирования экономики и государственной системы? Может случиться так, что страна просто не справится с этой задачей. Для этого в самой Беларуси, в сознании людей — власти и простых обывателей — должны произойти огромные перемены.

Вот об этих переменах и том, как они отразятся на жизни простых людей, пойдет речь на заседании «Интеллектуального клуба».

Встреча состоится 13 июня в конференц-зале Дворца искусств по ул. Козлова, 3. Начало в 19.00, вход свободный.