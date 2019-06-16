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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

17.06.2019 07:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер сессионный барабанщик «Машины времени» и музыкант «Оркестра креольского танго» Сергей Остроумов. Ему было 53 года.


Сергей Остроумов. Фото: Instagram / mashinavremeniofficial

Умер постоянный сессионный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы Андрей Макаревич.

«Умер Сережа Остроумов», — сказал он, не уточнив подробностей.

На странице «Машины времени» в Instagram также рассказали о смерти музыканта. «Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли», — говорится в сообщении.

Остроумов родился 4 июля 1965 года в Альметьевске. Он окончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств. В 1992 году он стал участником квартета Андрея Кондакова и Андрея Рябова, с которым выступал на фестивалях. С этого же времени проживал в Голландии, но вернулся в Россию в 1996 году.

В 2001 году Остроумов стал барабанщиком «Оркестра креольского танго», в 2004 году — постоянным сессионным барабанщиком «Машины времени».

 
 
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Умер сессионный барабанщик «Машины времени» и музыкант «Оркестра креольского танго» Сергей Остроумов. Ему было 53 года.
 
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