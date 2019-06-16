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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
17.06.2019 07:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер сессионный барабанщик «Машины времени» и музыкант «Оркестра креольского танго» Сергей Остроумов. Ему было 53 года.
Умер постоянный сессионный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в
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Умер сессионный барабанщик «Машины времени» и музыкант «Оркестра креольского танго» Сергей Остроумов. Ему было 53 года.
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