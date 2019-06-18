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В третий раз в Пинске состоялся Троицкий бал православной молодежи

19.06.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В третий раз в Пинске состоялся Троицкий бал православной молодежи

…Сердца соединяет полонез. Как и прежде, невероятно красивым, торжественным и трогательным был Троицкий бал на территории строящегося храма Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске. По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана бал православной молодежи проводится в третий раз.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что это впечатляющее мероприятие стало традицией. Участие в нем приняли около девяноста танцующих пар и сотни гостей, которые пришли порадоваться вместе с ними в день рождения Церкви Христовой – День Святой Троицы.

 

Отец Александр (Сыцевич), настоятель храма Святых Петра и Февронии:

– Часто мы помогаем людям, которые нуждаются в поддержке. Но также часто забываем о том, что у нас много семей, где достаточно проблем, порой скрытых, когда не хватает общения между мужем и женой, не хватает внимания детям. Наш бал – это возможность для семейных пар уделить среди будней время себе, побыть вместе, почувствовать тепло рук любимого человека и, найдя минуты для разговора наедине, решить внутрисемейные проблемы. Кто-то приходит для этого, кто-то для того, чтобы найти пару. У нас есть примеры, когда участники бала получили благословение в таинстве венчания и стали семьей. Поэтому двери нашего мероприятия открыты для всех желающих. Хотелось бы, чтобы очень красивые внешне участники бала были такими же и внутри, чтобы каждый из нас был достоин звания православного христианина.

 

Что касается названия «бал православной молодежи», то настоятель храма Петра и Февронии и руководитель молодежного отдела Пинско-Лунинецкой епархии отец Александр (Сыцевич) пояснил: «В моем понимании молодежь – это те люди, которые не привыкают жить, не чувствуют усталости от жизни. Это люди, которые хотят ежедневно расти, познавать новое, меняться к лучшему». Действительно, разучить танец и приобщиться к красивому действу, это полезно и для тела, и для души. Почти две сотни участников от пяти лет до возраста «за семьдесят» подарили большую радость себе и гостям мероприятия. Кстати, в игре «ручеек» смогли поучаствовать и зрители, как и станцевать медленный танец в свободном стиле.

Открылся бал общей молитвой. Танцевальная его часть началась и завершилась торжественным полонезом. Старинные и помоложе танцы сменялись выступлениями солиста Виталия Рокало, хоров при храме под руководством Татьяны Кулик, Нины Лазоревой и Магдалины Тумилович. К слову, младший детский хор под управлением Татьяны Кулик в нынешнем году стал обладателем гран-при международного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня», с чем его и поздравили, одарив аплодисментами.

Благодарность организаторов была адресована танцмейстерам бала – Наталье Мармузевич, Ольге Кулишевич, Юлии Насеня, Ирине Желко, Любови Былинской и Ирине Ткачук. Среди тех, кто помог организовать мероприятие, отмечены также Наталья Тарасюк, Анна Сыцевич, Людмила Былинская, Сергей Ильючик, Сергей Дубойский, Юлия Можаровская, Геннадий Поликовский, Наталья Иванцова, Алексей Якимчук, Виктор Сыцевич.

Во время бала работала благотворительная ярмарка. Организаторы предлагали купить угощения в кенди баре, сфотографироваться в фотозонах. Все вырученные средства пойдут на проект будущего храма святых Петра и Февронии, тем самым помогут ускорить строительство и приблизить его открытие. Пинчане и гости города с удовольствием приняли участие в этом важном деле.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

 

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