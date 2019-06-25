Новые победы в юбилейный год

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Образцовая студия бального танца «Гармония» приняла участие в ежегодном конкурсе среди ансамблей спортивного бального танца «Майский бал-2019», который прошёл в Витебске 25 мая, и привезла из областного центра заслуженные награды.





Перед судьями международной квалификации и зрителями выступали взрослые коллективы из Минска, Могилёва и Витебска. Различные номинации (латино-американская, европейская, шоу-программа и дуэт) позволили конкурсантам раскрыть и в полной мере продемонстрировать все свои возможности и достоинства: уровень технической подготовки, спортивную выносливость, волевые качества и творческий дух, а также костюмы.

Встречи с достойными соперниками дают бесценный опыт и помогают танцевать ещё лучше. Большая сцена концертного зала «Витебск» вдохновляет, проверяет умение участников коллективов держать линии, перестраиваться, их музыкальность и слаженность и ту самую гармонию, которая так необходима в танце.

На «Майском балу» дебютировала младшая группа «Гармонии». Выступление стало для ребят волнительным событием, они отлично справились с поставленной задачей и выложились на все 100%. Благодаря общим усилиям младшие и старшие пары получили дипломы II степени за танцевальные постановки «Париж» и «Родина», III степени — за композиции «Латиномикс» и «Наши сердца». «Гармония» представила на суд жюри восемь ансамблевых постановок.

Выражаю благодарность детям и их родителям за выдержку, терпение и трудолюбие. В юбилейный для «Гармонии» год, когда коллектив отпраздновал своё 25-летие, вдвойне приятно достигать таких вдохновляющих результатов.

Татьяна СИМАНКОВИЧ, руководитель образцовой студии бального танца «Гармония».