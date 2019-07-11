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Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и Минская митрополия БПЦ

12.07.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и Минская митрополия БПЦ

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, а также епископы епархий Минщины подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и Минская митрополия БПЦ

Торжественная церемония состоялась 11 июля в стенах Национальной библиотеки Беларуси. После заключения соглашения председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко отметил:

— Документ подразумевает тесное сотрудничество в различных сферах: культурной, социальной, образовательной. Множество благотворительных проектов реализовано и планируется реализовать в будущем. Особенно это касается нашей молодежи. Мы надеемся, что церковь поможет нам воспитать у молодых людей чувство любви к родине, чтобы они с любовью и уважением относились к своим близким, были высоконравственными.

Владыка Павел напомнил, что подобный документ руководство Минской области и Белорусской Православной Церкви подписывают уже не впервые.

— Нынешние договоренности в своем роде уникальны. У церкви есть много принципиальных соглашений с различными ведомствами. Но настолько детальное — заключается в первый раз. Церковь делает все возможное, чтобы ни один человек, нуждающийся в помощи, не остался без внимания. В одиночку сделать это очень сложно. Поэтому сотрудничество духовенства и органов власти полезно обеим сторонам, — заключил митрополит Павел.

Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и Минская митрополия БПЦ

Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и Минская митрополия БПЦ

Больше информации здесь www.mlyn.by

 


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Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, а также епископы епархий Минщины...
 
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