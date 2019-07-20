Белорусское или нет? Оцените в тесте, отличаются ли работы наших и зарубежных авторов

Источник материала: Tut.by

В белорусском искусстве ничего не происходит с момента его появления, а белорусский дизайн — это носки с драниками из Mark Formelle и вышиванки. Вы так думаете? Зря. Пройдите этот тест и попробуйте угадать, что из этого сделал белорус, а что — зарубежный автор. Уверены, будет сложно: вряд ли после этого теста вы продолжите думать, что белорусское — это «отстой».

Подготовила выпускница Антишколы TUT.BY Анастасия Рунец.

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