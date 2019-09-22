|
Александр Друзь вернется на ЧГК (хотя его обвиняли в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?»)
23.09.2019 15:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца года. Но в этом сезоне он играть не будет,
— Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова, — сообщается на сайте.
Друзь был отстранен от участия в ЧГК из-за скандала. Бывший главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?»
По итогам проверки Первого канала Бер и Друзь
1 сентября 2019 года Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца года. Но в этом сезоне он играть не будет
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)