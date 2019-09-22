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Александр Друзь вернется на ЧГК (хотя его обвиняли в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?»)

23.09.2019 15:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца года. Но в этом сезоне он играть не будет, пишет сайт tvigra.ru.


Александр Друзь. Фото: wikipedia.org

— Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова, — сообщается на сайте.

Друзь был отстранен от участия в ЧГК из-за скандала. Бывший главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил 12 февраля в своем блоге на платформе LiveJournal, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем. Друзь опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы.

По итогам проверки Первого канала Бер и Друзь отстранены на неопределенный срок от участия в программах в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Друзь остается вице-президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В конце мая на заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».

1 сентября 2019 года Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что вероятность возвращения отстраненного от участия в телеигре «Что? Где? Когда?» знатока Александра Друзя высока при условии, что он объяснится со зрителями.

 
 
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Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца года. Но в этом сезоне он играть не будет
 
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