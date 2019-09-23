Мальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В преддверии Дня библиотек в Несвижской центральной районной библиотеке имени П. Пронузо состоялся конкурс юных читательниц«БиблиоЛеди».

За корону боролись очень творческие и невероятно обаятельные участницы — Полина Карпач, Дарья Хвитько и Полина Яроцкая. Конкурс традиционно начался с «Визитки». Девочки рассказали о своих увлечениях и презентовали любимые книги.

Полина Карпач в образе очаровательной Пиратки и ведущие мероприятия – библиотекари Екатерина Июльская и Марина Язвинская

Презентация любимой книги

Фантазию и креатив они проявили творческих испытаниях «Мой любимый сказочный герой» и «Жила-была библиотека», очаровав всех присутствующих выступлениями в образах Пиратки, Мальвины и Красной Шапочки. А ещё порадовали жюри и зрителей сладким угощением и приятными пожеланиями. Участвуя в следующем творческом конкурсе «Очумелые ручки», девочки сделали красивые и функциональные закладки для книг — незаменимый аксессуар для всех читателей. Экзамен на эрудицию они также прошли без труда, блестяще ответив на вопросы интеллектуального тура «По страницам детских книг». Пока девочки готовились к конкурсам, зрителям не давали скучать веселый Карлсон и ведущая мероприятия Королева Книга в роли которых выступили библиотекари Екатерина Июльская и Марина Язвинская.





Ребята из группы поддержки участниц отвечают на вопросы Карлсона



Угощение от Дарьи Хвитько попробовало и жюри, которое представляли библиотекарь отдела комплектования и обработки библиотечного фонда Диана Виницкая, учитель начальных классов СШ № 1 г. Несвижа Наталья Лобко, заведующий отделом художественного творчества ЦДТ Несвижского района Марина Язвинская и гостья из Латвии — библиотекарь Муниципальной публичной библиотеки г. Радвилишкис Нийоля Пакштене



Умница Мальвина – Дарья Хвитько





Полина Яроцкая готовится к выступлению в образе Красной Шапочки



Во время интеллектуального конкурса

В результате корону и титул «БиблиоЛеди» завоевала Полина Карпач. Все участницы получили замечательные букеты и подарки, помощь в приобретении которых оказал магазин «Букетный дворик».

«НН»