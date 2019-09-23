ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»

24.09.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В преддверии Дня библиотек в Несвижской  центральной районной библиотеке имени П. Пронузо состоялся конкурс юных читательниц«БиблиоЛеди».

За корону боролись очень творческие и невероятно обаятельные участницы — Полина Карпач, Дарья Хвитько и Полина Яроцкая. Конкурс традиционно начался с «Визитки».  Девочки рассказали о своих увлечениях и презентовали любимые книги. Мальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»
Полина Карпач в образе очаровательной Пиратки и ведущие мероприятия – библиотекари Екатерина Июльская и Марина ЯзвинскаяМальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»
Презентация любимой книги

Фантазию и креатив они проявили творческих испытаниях  «Мой любимый сказочный герой» и «Жила-была библиотека», очаровав всех присутствующих выступлениями в образах Пиратки, Мальвины и Красной Шапочки. А ещё порадовали жюри и зрителей сладким угощением и приятными пожеланиями. Участвуя в следующем творческом конкурсе «Очумелые ручки»,  девочки сделали красивые и функциональные закладки для книг — незаменимый аксессуар для всех читателей. Экзамен на эрудицию они также прошли без труда, блестяще ответив на вопросы  интеллектуального тура «По страницам детских книг». Пока девочки готовились к конкурсам, зрителям не давали скучать веселый Карлсон и  ведущая мероприятия Королева Книга в роли которых выступили библиотекари Екатерина Июльская и Марина Язвинская.

Мальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»

Ребята из группы поддержки участниц отвечают на вопросы КарлсонаМальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»

Угощение от Дарьи Хвитько попробовало и жюри, которое представляли  библиотекарь отдела комплектования и обработки библиотечного фонда Диана Виницкая, учитель начальных классов СШ № 1 г. Несвижа Наталья Лобко, заведующий отделом художественного творчества ЦДТ Несвижского района Марина Язвинская и гостья из Латвии — библиотекарь Муниципальной публичной библиотеки г. Радвилишкис Нийоля ПакштенеМальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»

Умница Мальвина – Дарья Хвитько

Мальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»

Полина Яроцкая готовится к выступлению в образе Красной Шапочки

Мальвина, Пиратка и Красная Шапочка очаровали всех в конкурсе «БиблиоЛеди»
Во время интеллектуального конкурса

В результате корону и титул «БиблиоЛеди» завоевала Полина Карпач. Все участницы получили замечательные букеты и подарки, помощь в приобретении которых оказал магазин «Букетный дворик».

«НН»

 

 

 

 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Дня библиотек в Несвижской  центральной районной библиотеке имени П. Пронузо состоялся конкурс юных читательниц«БиблиоЛеди». За корону боролись...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Сёння дзень нараджэння Сяргея Іванавіча Грахоўскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика