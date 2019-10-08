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Гибель слонов в Таиланде: с дрона обнаружены еще пять тел

08.10.2019 21:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу мы сообщали о гибели шести слонов в заповеднике Таиланда, погибших, как предполагается, при попытке спасти слоненка. Как выясняется, количество погибших слонов значительно больше — 11.


Фото: Thailand DNP

Трагедия произошла в заповеднике Хао-Яй на юге страны.

Поначалу сотрудники национального парка нашли тела только шести животных. Еще пять тел были обнаружены, когда местность изучили с помощью дрона.

Среди погибших 11 животных — 10 взрослых слонов и один трехлетний. Руководство национального парка опубликовало фотографии с дронов, на них видны все погибшие животные.

«Мы предполагаем, что животные пытались перебраться на другой берег реки», — рассказал представитель местных властей Бадин Чансрикам.

Местные СМИ подчеркивают, что точная причина гибели животных пока до конца не выяснена.

Когда были найдены первые шесть погибших слонов, сотрудники парка обнаружили двух выживших животных на скальном выступе, отрезанными от суши.

Рейнджеры доставляли этим слонам пищу, чтобы те смогли набраться сил и самостоятельно выбраться со скалы обратно в лес.

Зоологи опасаются, что выживание этих двух особей под вопросом, потому что слоны живут большими группами, рассчитывая на соплеменников в защите и поиске пищи.

Произошедшее может нанести выжившим животным эмоциональную травму. Известно, что слоны горюют по погибшим собратьям.

Сейчас, на время извлечения тел погибших животных, водопад закрыт для туристов.

В Таиланде начались проливные дожди, и уровень воды в реке на дне водопада сильно поднялся, поэтому рейнджеры заповедника пока не могут добраться на лодках до тел животных.

В этом заповеднике, являющемся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, живут около 300 азиатских слонов.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой.

В 1992 году здесь погибли восемь слонов.

 
 
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Поначалу сотрудники национального парка нашли тела только шести животных. Еще пять тел были обнаружены, когда местность изучили с помощью дрона.
 
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