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И «Музыкальные минутки» в гостях у несвижан

18.10.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как мы уже сообщали, накануне осеннего праздника волонтеры организаций и предприятий района, артисты любительского творчества, а также участники волонтерского движения «Пожилые — пожилым» побывали в отделении обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Несвижского РТЦСОН.

Позже волонтеров объединили душевные «Музыкальные минутки», с которыми они посещали жителей райцентра. Горожане  уважаемого возраста приветливо встречали гостей на пороге своего дома, все вместе устраивали чаепитие в теплой дружеской атмосфере.  Побывали в гостях и у Анны Иосифовны Ярмолинской, основателя волонтерского движения «Пожилые — пожилым».

И «Музыкальные минутки» в гостях у несвижан

«Музыкальные минутки» в гостях у Анны Иосифовны Ярмолинской, основателя волонтерского движения «Пожилые — пожилым»,
прошли в теплой дружеской обстановке за чаепитием

Благотворительные акции продолжились в отделении сестринского ухода Городейской городской больницы.

— Подготовку ко Дню пожилых людей наши волонтеры начали задолго до праздника, — рассказывает заведующий отделением обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН Наталья Дигмунтович. — К изготовлению подарков  подошли творчески — сделали их своими руками. Сначала были собраны нитки и инструменты для вязания. Ощутимую помощь в этом нам оказали прихожане храма Вознесения Господня г. Несвижа. Материалы, собранные для работы, от их имени передал клирик храма, иерей Иоанн Уханов.

Для всех желающих мастер-класс по этому виду рукоделия провела Наталья Геннадьевна Дроздовская. К первому дню проведения  акции «День добра и уважения» волонтеры наполнили подарками, сделанными своими руками, целую коробку.

Мягкие тапочки и носочки, а также сладости, приобретенные благодаря спонсорам (индивидуальным предпринимателям города), были переданы тем, кто в настоящее время оказался в сложной жизненной ситуации, людям, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Также в рамках акции «День добра и уважения» волонтерская группа «Пожилые — пожилым»  в первые дни октября совместно с волонтерами районной организации Белорусского Общества Красного Креста посещает на дому тех, кто нуждается в особенном  внимании и поддержке. Среди волонтеров — председатель районной организации общества инвалидов Галина Антоновна Галабурда.

К поздравлениям волонтеров присоединились и учащиеся центра детского творчества Несвижского района. Сувенирные работы, сделанные руками воспитанников Центра, а также юных мастеров учреждений образования района, были переданы людям почтенного возраста в знак уважения.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.  


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Как мы уже сообщали, накануне осеннего праздника волонтеры организаций и предприятий района, артисты любительского творчества, а также участники волонтерского...
 
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