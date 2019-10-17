У радиоведущего украли забытую сумку. Он решил не идти в полицию и сам нашел вора через Facebook

Источник материала: Tut.by

Утром перед эфиром украинский радиоведущий (и легенда белорусского радио) Сергей Кузин заехал на одну из заправок Киева. Там он взял себе кофе — и забыл сумку с деньгами и документами, которую положил у кофейного аппарата. Когда обнаружил пропажу, вернулся, но сумки на месте уже не было. Ее, как оказалось, «присвоил» себе проезжавший мимо таксист. Чтобы его найти, радиоведущему понадобилось всего семь часов и два поста в Facebook.



Фото: facebook.com/sergey.kuzin.16

Сергей Кузин — радиоведущий на украинском «Радио Рокс», музыкант и продюсер. Если помните, когда-то он был голосом на радио «Би-Эй», затем — генеральным продюсером «Альфа-радио». В 2003 году переехал в Киев, где стал радио- и телезвездой.

Утром 17 октября Сергей ехал на эфир. Решил взять себе кофе — и оставил у кофейного аппарата сумку. В ней были деньги, документы и фотографии детей.

— Паспорта не было, остальное все было. Что поделаешь — с утра я вообще тормоз, просыпаюсь постепенно к эфиру, — писал Сергей в комментариях. — Там даже деньги не главное. Хотя важное. Фотки детей и всякое такое, личное. Родное, короче.

После эфира Сергей позвонил в полицию, но заявление не подал: решил действовать сам. Вернулся на заправку и просмотрел видеозаписи. На видео с камер было видно, как мужчина «берет клатч, ставит на него упаковку под кофе и красиво уходит». После этого Кузин разместил первый пост на своей странице в Facebook.

— Доброе утро, уважаемый! — написал шоумен. — Я уверен, что Вы хотите отдать мой клатч с деньгами и документами, который полчаса назад свистнули у кофейного аппарата на заправке ОККО по ул. Новоконстантиновская 4а. Мешает Вам только незнание моего телефона. Остальные данные у Вас есть. Жду Вашего благородного поступка.

Френды и подписчики радиоведущего стали активно делиться этим постом — более двух тысяч раз! Благодаря этому спустя четыре часа Сергей выяснил, где работает этот человек, и оставил ему такое послание :

— Уважаемый работник такси. Я тебя нашел. И номер машины, и тебя за рулем, и службу такси, в которой ты работаешь. И пассажир присутствует. Есть подробное видео, как ты берешь клатч. Крупным планом. Найдись, пока я не доехал до полиции.



Фото: facebook.com/sergey.kuzin.16

Сразу идти в полицию Сергей не хотел: «зачем портить человеку карму?» Хотя в комментариях к постам Кузина писали и предлагали разное: от «сдать полиции» до вывезти в Беларусь, раздеть догола и «пусть шлепает так до Киева».

Сергею ни одно из этих предложений не понравилось: «Не трогайте его, парни! Там семья у него. Не хочу ломать ему карму», — отвечал Кузин.

В итоге таксист нашелся. Пришел сам, вернул сумку и все, что было в ней: деньги, документы, фотографии. В оправдание рассказал историю, что «взял, чтобы другие не взяли» и «времена сейчас тяжелые, семью кормить надо».

Кузин простил, в полицию решил не обращаться, но на память записал «покаяния», чтобы не было вопросов.

Найти забравшего сумку таксиста ему помогли «обычные люди», написал в итоге Кузин.

— Все могут забыть кошелек — не все воруют забытое. Никаких педалей я не нажимал. Помогли обычные люди. В полицию обращаться не стал, потому что там убийства, грабежи — и тут я со своим клатчем. В отношении любого таких планов не должно возникать. Надеюсь, он это понял.

Сергей Кузин поблагодарил всех своих друзей за поддержку.

— Настоящая сила в настоящей дружбе! Низкий вам поклон и респектище до неба!