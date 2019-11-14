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Архитектор создал 3D-реконструкцию Бреста XVIII века

15.11.2019 08:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектор Павел Кискевич создал графическую реконструкцию рыночной площади Бреста XVIII века. Работу он разместил на своей странице в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брест. XVIII в. Рыночная площадь. Графический планшет, Photoshop, 3dsMax. Площадь была расположена немного восточнее Вечного огня и севернее Холмских ворот. За основу были взяты сохранившиеся карты, обмерочные чертежи культовых зданий, художественные работы. Для создания эскизной 3д болванки использованы модели А.Невара. Работа художественная, не претендующая на реализм и историческую достоверность. Подробнее о культовых объектах см. здесь: https://vk.com/rebrest_ar Музыка: black_omen #брест#берестье#старыйгород#средневековыйгород#рыночнаяплощадь#marketplace#oldtown#oldtown#oldbrest#brest#medievalcity#oldcity

Публикация от MostOnex1.Брест (@kis.my.art) 8 Сен 2019 в 3:37 PDT

В подписи автор пояснил, что работа выполнена с использованием Photoshop и 3ds Max.

«Площадь была расположена немного восточнее Вечного огня и севернее Холмских ворот. За основу были взяты сохранившиеся карты, обмерочные чертежи культовых зданий, художественные работы. Для создания эскизной 3д болванки использованы модели А.Невара. Работа художественная, не претендующая на реализм и историческую достоверность», — написал Павел Кискевич.

Брестский краевед Игорь Барановский поделился ссылкой на работу Павла на своей странице в Facebook, но подчеркнул, что это художественное произведение, а не точная реконструкция застройки старого Бреста.

Автор титульного изображения: Павел Кискевич

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Теги: Брест
 
 
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За основу были взяты сохранившиеся карты, обмерочные чертежи культовых зданий, художественные работы.
 
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