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Архитектор создал 3D-реконструкцию Бреста XVIII века
15.11.2019 08:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Архитектор Павел Кискевич создал графическую реконструкцию рыночной площади Бреста XVIII века. Работу он разместил на своей странице в Инстаграме.
В подписи автор пояснил, что работа выполнена с использованием Photoshop и 3ds Max.
«Площадь была расположена немного восточнее Вечного огня и севернее Холмских ворот. За основу были взяты сохранившиеся карты, обмерочные чертежи культовых зданий, художественные работы. Для создания эскизной 3д болванки использованы модели А.Невара. Работа художественная, не претендующая на реализм и историческую достоверность», — написал Павел Кискевич.
Брестский краевед Игорь Барановский поделился ссылкой на работу Павла на
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За основу были взяты сохранившиеся карты, обмерочные чертежи культовых зданий, художественные работы.
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