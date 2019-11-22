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В Вильнюсе прошло траурное шествие в память о Калиновском

23.11.2019 21:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вильнюсе 22 ноября прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов. Но на этом программа чествования не завершилась: официальная часть уступила место неофициальной. 23 ноября состоялось траурное шествие со свечами от Острой брамы до кладбища Расу. Как оно прошло, смотрите в нашем фоторепортаже.


Перед началом шествия некоторые участники поднимались в часовню и молились у образа Матери Божьей Остробрамской. С обеих сторон от Брамы подходили люди с флагами. Организаторы предлагали лампады, флаги и древца тем, кто пришел без них.

В 18 часов две машины литовской полиции перекрыла дорогу, чтобы колонна людей смогла безопасно проследовать по улицам города к кладбищу Росы. В дороге участники шествия скандировали «Жыве Беларусь», «Каго любиш? Беларусь!» и «Слава героям!», жгли файеры, пели «Магутны Божа» и «Пагоню». В шествии приняли участие Григорий Костусёв, экс-кандидат в депутаты Ольга Николайчик, активист Максим Винярский и другие. По оценкам полиции, в акции приняло участие около 200 человек.



Шествие, которое длилось около часа, завершилась в каплице на кладбище Росы. Служба охраны пропускала по 30−40 человек внутрь. Люди молились, пели «Магутны Божа» и «Пагоню», фотографировались и оставляли свои лампады возле входа.














 
 
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22 ноября в Вильнюсе прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов. Но на этом программа чествования не завершилась: официальная часть...
 
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