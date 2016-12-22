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Недобросовестных поставщиков будут отстранять от участия в госзакупках на два года

22.12.2016 23:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Недобросовестных поставщиков будут отстранять от участия в госзакупках на два года. Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», который принят в первом чтении Палатой представителей Национального собрания, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Проект законодательного акта предусматривает обязанность заказчика по обращению в МАРТ для включения соответствующих лиц в список недобросовестных поставщиков, а также продления срока нахождения в таком списке. Поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в список, не может участвовать в процедурах госзакупок в течение двух лет со дня включения в него.

Предполагается также создание и функционирование государственной информационной автоматизированной системы по управлению госзакупками, которая в дальнейшем обеспечит автоматизацию процессов сбора и обработки информации о госзакупках для формирования статистики, в том числе для предоставления в контролирующие и правоохранительные органы.

Будет закреплена обязательность включения в состав комиссии заказчика (организатора) по проведению процедур госзакупок преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации в сфере госзакупок, а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в области предмета госзакупки.

Договор на госзакупку между заказчиком и участником-победителем можно будет заключать в форме электронного документа и автоматически направлять его для оплаты в органы государственного казначейства.

 
 
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Проект законодательного акта предусматривает обязанность заказчика по обращению в МАРТ для включения соответствующих лиц в список недобросовестных поставщиков,...

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