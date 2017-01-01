﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

02.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Вторичный рынок жилья завершил 2016 год с отрицательной динамикой цен. За год они снизились на 10,1%, в декабре снижение составило 0,3%. “Минус” был отмечен и по итогам минувшей недели.  

Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,2%, составив 1191 $/м2. Рост цен, который наблюдался с начала июля вплоть до середины октября, уже наполовину отыгран.

Все цифры 2016 года мы окончательно “подобьём” после выхода данных о декабрьском спросе, с общими итогами года можно ознакомиться здесь.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

Первичный рынок в отличие от “вторички” заканчивает 2016 год с небольшим “плюсом”. Средняя цена квартир в новостройках выросла на 0,1% и составляет на данный момент 1166 $/м2. Снижение цен за год составило 8% против 19% в 2015 году.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

Последняя неделя 2016 года ожидаемо завершилась резким сокращением числа выставленных на продажу квартир. Общее предложение уменьшилось на 2,3% и опустилось до минимального уровня за последний месяц. 1-комнатных квартир стало меньше на 1,3%, 2-комнатных на 2,3%, квартир с тремя комнатами – на 3,5%. Что касается предложения 4-комнатных квартир, то оно сократилось на 1,4%.

Велика вероятность, что предложение продолжит сокращаться и на текущей неделе, после чего начнётся обратный процесс.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 января следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

Снижением цен завершили 2016 год 1-комнатные и 4-комнатные квартиры. Первые “потеряли” 0,2%, у других снижение составило 1%. Для квартир с двумя и тремя комнатами неделя прошла без изменений.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 2 января выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

В большинстве столичных районов прослеживалась негативная ценовая динамика. Наиболее ощутимая коррекция была отмечена в Московском районе (-0,9%), в других цены снизились на 0,3-0,4%. Без изменений предновогодняя неделя прошла для Партизанского и Фрунзенского районов, в Октябрьском рост цен составил 0,1%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 723 $/м2 (-0,1%), Витебск – 574 $/м2 (+0,2%), Гомель – 600 $/м2 (-0,2%), Гродно – 717 $/м2 (-0,2%), Могилев – 594 $/м2 (-0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,1% и составляет 2 763 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю увеличилась на 0,4% и составляет 1469 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 2,3% и составляет 779 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 26 декабря по 2 января 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
На чем делают кассу гомельские ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика