|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 декабря – 2 января 2017 года
02.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Вторичный рынок жилья завершил 2016 год с отрицательной динамикой цен. За год они снизились на 10,1%, в декабре снижение составило 0,3%. “Минус” был отмечен и по итогам минувшей недели.
Все цифры 2016 года мы окончательно “подобьём” после выхода данных о декабрьском спросе, с общими итогами года можно ознакомиться
Первичный рынок в отличие от “вторички” заканчивает 2016 год с небольшим “плюсом”. Средняя цена квартир в новостройках выросла на 0,1% и составляет на данный момент 1166 $/м2. Снижение цен за год составило 8% против 19% в 2015 году.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Последняя неделя 2016 года ожидаемо завершилась резким сокращением числа выставленных на продажу квартир. Общее предложение уменьшилось на 2,3% и опустилось до минимального уровня за последний месяц. 1-комнатных квартир стало меньше на 1,3%, 2-комнатных на 2,3%, квартир с тремя комнатами – на 3,5%. Что касается предложения 4-комнатных квартир, то оно сократилось на 1,4%.
Велика вероятность, что предложение продолжит сокращаться и на текущей неделе, после чего начнётся обратный процесс.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 января следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Снижением цен завершили 2016 год 1-комнатные и 4-комнатные квартиры. Первые “потеряли” 0,2%, у других снижение составило 1%. Для квартир с двумя и тремя комнатами неделя прошла без изменений.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 2 января выглядит следующим образом:
В большинстве столичных районов прослеживалась негативная ценовая динамика. Наиболее ощутимая коррекция была отмечена в Московском районе (-0,9%), в других цены снизились на 0,3-0,4%. Без изменений предновогодняя неделя прошла для Партизанского и Фрунзенского районов, в Октябрьском рост цен составил 0,1%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 723 $/м2 (-0,1%), Витебск – 574 $/м2 (+0,2%), Гомель – 600 $/м2 (-0,2%), Гродно – 717 $/м2 (-0,2%), Могилев – 594 $/м2 (-0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,1% и составляет 2 763 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю увеличилась на 0,4% и составляет 1469 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 2,3% и составляет 779 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 26 декабря по 2 января 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии