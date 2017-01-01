Вторичный рынок жилья завершил 2016 год с отрицательной динамикой цен. За год они снизились на 10,1%, в декабре снижение составило 0,3%. “Минус” был отмечен и по итогам минувшей недели.

Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,2%, составив 1191 $/м2. Рост цен, который наблюдался с начала июля вплоть до середины октября, уже наполовину отыгран.

Все цифры 2016 года мы окончательно “подобьём” после выхода данных о декабрьском спросе, с общими итогами года можно ознакомиться здесь .



