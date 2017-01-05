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Производитель обуви "Белкельме" направил в суд документы о банкротстве
06.01.2017 15:08 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 января. ЗАО СП "Белкельме", занимающееся производством обуви, подало в экономический суд Брестской области документы о своей экономической несостоятельности. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
Сообщается, что заявление подано должником ввиду неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер. Решение о направлении документов в суд было принято на общем собрании акционеров предприятия 24 октября 2016 года.
Предприятие входит в состав концерна "Беллегпром". На пресс-конференции в марте 2016 года заместитель председателя концерна Николай Рогожник сообщил: "У нас испытывало определенные проблемы предприятие "Белкельме". Было принято решение, что оно сегодня плотно работает с холдингом "Марко". Мы стараемся сохранять трудовые коллективы".
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 6 января. ЗАО СП "Белкельме", занимающееся производством обуви, подало в экономический суд Брестской области документы о своей экономической...
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