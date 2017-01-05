﻿ Производитель обуви "Белкельме" направил в суд документы о банкротстве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Производитель обуви "Белкельме" направил в суд документы о банкротстве

06.01.2017 15:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 6 января. ЗАО СП "Белкельме", занимающееся производством обуви, подало в экономический суд Брестской области документы о своей экономической несостоятельности. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Сообщается, что заявление подано должником ввиду неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер. Решение о направлении документов в суд было принято на общем собрании акционеров предприятия 24 октября 2016 года.

Производство о банкротстве возбуждено 28 декабря 2016 года, установлен защитный период в один месяц.

Белорусско-испанское совместное предприятие "Белкельме" было создано в 1993 году. Его учредителями выступили Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International А.О и ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат". Производственные мощности находятся в городе Белоозерске Брестской области.

Предприятие входит в состав концерна "Беллегпром". На пресс-конференции в марте 2016 года заместитель председателя концерна Николай Рогожник сообщил: "У нас испытывало определенные проблемы предприятие "Белкельме". Было принято решение, что оно сегодня плотно работает с холдингом "Марко". Мы стараемся сохранять трудовые коллективы".


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 января. ЗАО СП "Белкельме", занимающееся производством обуви, подало в экономический суд Брестской области документы о своей экономической...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанку предстоит уничтожить около десяти вагонов старых денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика