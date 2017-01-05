Минск, 6 января. ЗАО СП "Белкельме", занимающееся производством обуви, подало в экономический суд Брестской области документы о своей экономической несостоятельности. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Сообщается, что заявление подано должником ввиду неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер. Решение о направлении документов в суд было принято на общем собрании акционеров предприятия 24 октября 2016 года.



Производство о банкротстве возбуждено 28 декабря 2016 года, установлен защитный период в один месяц.



Белорусско-испанское совместное предприятие "Белкельме" было создано в 1993 году. Его учредителями выступили Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International А.О и ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат". Производственные мощности находятся в городе Белоозерске Брестской области.

Предприятие входит в состав концерна "Беллегпром". На пресс-конференции в марте 2016 года заместитель председателя концерна Николай Рогожник сообщил: "У нас испытывало определенные проблемы предприятие "Белкельме". Было принято решение, что оно сегодня плотно работает с холдингом "Марко". Мы стараемся сохранять трудовые коллективы".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Производитель обуви "Белкельме" направил в суд документы о банкротстве Минск, 6 января. ЗАО СП "Белкельме", занимающееся производством обуви, подало в экономический суд Брестской области документы о своей экономической...

Алексей Александров, БелаПАН.