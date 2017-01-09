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Население второй год подряд стало чистым продавцом валюты

09.01.2017 22:05 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. В 2016 году население Беларуси стало чистым продавцом валюты, свидетельствуют опубликованные 9 января данные Национального банка.

За 12 месяцев граждане купили валюты в пересчете на доллары 5 млрд 723,42 млн, продали 7 млрд 617,44 млн, разница составила 1 млрд 894,02 млн. При этом наличной валюты население купило 4 млрд 312,55 млн долларов, продало 6 млрд 753,71 млн (сальдо — 2 млрд 441,16 млн). Безналичной валюты приобретено 1 млрд 410,87 млн долларов, реализовано 863,73 млн (сальдо — 547,14 млн.).

Годом ранее население также было чистым продавцом валюты, однако разница между покупкой и продажей была почти в 15 раз меньше — 130 млн долларов (7 млрд 167 млн против 7 млрд 297 млн).

В 2014 году из-за девальвации рубля физические лица стали чистыми покупателями валюты — 1 млрд 380 млн (10 млрд 960 млн против 9 млрд 580 млн).

В минувшем году на внутреннем валютном рынке (Белорусская валютно-фондовая биржа и внебиржевой рынок) субъекты хозяйствования-резиденты купили 16 млрд 349,04 млн долларов, продали 16 млрд 142,96 млн (сальдо — 206,08 млн). На бирже было куплено 161,69 млн долларов, продано 5 млрд 629,88 млн (в т.ч. обязательная продажа 5 млрд 533,43 млн). На внебиржевом рынке куплено 16 млрд 187,35 млн, продано 10 млрд 513,08 млн.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 9 января. В 2016 году население Беларуси стало чистым продавцом валюты, свидетельствуют опубликованные 9 января данные Национального банка. За 12 месяцев...

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