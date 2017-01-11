﻿ Как приумножают капиталы в Прибалтике белорусские компании. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как приумножают капиталы в Прибалтике белорусские компании

12.01.2017 09:48 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Топ-12 самых крупных инвестиций белорусов в Латвии, Литве и Эстонии.


В начале этой неделе стало известно, что литовский завод сверл Graztai за долги может отойти Минскому тракторному заводу и пополнить список активов, которые принадлежат белорусским компаниям и бизнесменам в странах Балтии.

Согласно исследованию Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций 2016» крупнейшим реципиентом прямых инвестиций из Беларуси являются именно страны Балтии — Литва и Латвия.

Завтра твоей страны составил топ-12 самых крупных инвестиций субъектов хозяйствования Беларуси в активы трех балтийских государств.

«Беларуськалий» — Biru kroviniu terminals (Литва)

В 2013 году «Беларуськалий» выкупил 30% акций в клайпедском калийном терминале Biru kroviniu terminals (BKT) у его основателя Игоря Удовицкаса. Специалисты оценили эту сделку в 30 млн долларов. Белорусское предприятие обеспечило и загрузку терминала, через который в сейчас на внешние рынки идут основные объемы перевалки солигорских калийных удобрений. По итогам 9 месяцев этого года BKT вошел в топ-200 крупнейших налогоплательщиков Литвы.

«Беларуськалий», «Белнефтехим», «Белоруснефть», «Нафтан» — «Ойл Логистик» (Латвия)

С 2004 года эта компания с офисом в Риге занимается дистрибуцией нефтепродуктов и нефтехимической продукции предприятий концерна «Белнефтехим» на рынке Латвии и Эстонии.

Белорусский металлургический завод — Торговый дом «БМЗ-Балтия» (Литва)

Крупнейшее металлургическое производство Беларуси — Белорусский металлургический завод — продвигает свою продукцию на рынках стран Балтии через Торговый дом «БМЗ-Балтия». Белорусы являются владельцами 55% доли в этом совместном предприятии.

Glassbel — Glassbel Baltic (Литва)

Группа компаний Glassbel, созданная Дмитрием Соболевским для расширения бизнеса в конце 2000-х инвестировала в дочернее производство на территории свободной экономической зоны «Клайпеда». Glassbel Baltic является единственным резидентом этой СЭЗ, в капитале которого участвуют белорусы. Завод производит архитектурное стекло для многих знаковых проектов, которые реализуются в СНГ, ЕС, Северной Америке и странах Персидского залива.

«Белорусский нефтяной торговый дом», «Белоруснефть» — «Трансхема» (Литва)

«Дочка» «Белорусского нефтяного торгового дома» и «Белоруснефти» обеспечивает дистрибуцию (включая, транзит) продукции белорусских нефтеперерабатывающих и химических заводов в Литве и других странах Европы. Компания была зарегистрирована в Вильнюсе в 2006 году.

«Регула» — Regula Baltija (Латвия)

Regula Baltija — это производственно-дистрибуционное предприятие известной белорусской компании «Регула» Ивана Шумского и Юрия Рогожинского. Расположенная в Даугавпилсе компания производит приборы для проверки подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков.

«Амкодор» — Amкodor Baltic (Литва)

Приобретенный в 2008 году под Вильнюсом небольшой завод по производству сельскохозяйственной техники владельцы холдинга «Амкодор» превращают в стартовую площадку экспансии на европейский рынок. Кроме собственно техники ходинга с 2015 года на Amкodor Baltic организована сборка тракторов «Беларус».

«Полимастер» — Polimaster Europe (Литва)

Polimaster Europe — одно из трех производственных предприятий белорусской компании «Полимастер», специализирующейся на выпуске оборудования радиационного мониторинга и контроля и поисковых приборов.

Дмитрий и Ирина Олексина — Mamas D, Latgalus alus D (Латвия)

Представители влиятельной семьи Олексиных, занимающейся торговлей нефтью, финансами, недвижимостью и производством продуктов питания, с начала 2010-х годов контролирует несколько предприятий в Даугавпилсе. Mamas D — это инвестиционная и дистрибуционная компания, которая занимается выпуском биотоплива и строит аквакультурный комплекс, а Latgalus alus D — крупный производитель пива.

«Беларуськалий» — Baltkalis (Литва)

Солигорское предприятие совместно с литовским бизнесменом Видмантасом Кучинскасом владеет одним из крупнейших в регионе трейдером технической соли — Baltkalis. Белорусской компании принадлежит в нем 40%.

Валерий Азаматов — Fora Group (Латвия)

Один из крупнейших белорусских инвесторов в латвийскую экономику Валерий Азаматов в конце 2015 году продал долю в строительной компании RBSSkals и в рамках Fora Group инвестирует в латвийскую недвижимость. Бизнесмен также был заинтересован в строительстве аквакультурного производства.

Виктор Савчук — Milkimpex (Эстония)

Самый крупный белорусский бизнесмен в Эстонии торгует оборудованием. Кроме того, его компания Milkimpex стала франчайзи ресторанов Texas Chiсken, которые бизнесмен открывает в Беларуси с 2016 года.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-12 самых крупных инвестиций белорусов в Латвии, Литве и Эстонии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика