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Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года

12.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Рынок аренды погрузился в “зимнюю спячку”, которая завершится лишь во второй половине весны. В декабре сократилось как предложение квартир, так и активность арендаторов. На динамику предложения повлияли праздники, из-за которых не все собственники смогли поддерживать свои объявления актуальными. Также сказалась “миграция” ряда объектов в сегмент посуточной аренды, где в это время года можно было заработать больше.

Количество незанятых квартир на рынке сократилось в декабре на 3,8%, установив новый годовой минимум. 1-комнатных квартир стало меньше на 2,3%, 2-комнатных – на 1,2%. Что касается 3-и 4-комнатных квартир, то их предложение уменьшилось на 9-12%.

За 12 месяцев 2016 года предложение квартир на рынке аренды сократилось на треть.

Судя по поисковым запросам, желающих снять квартиру на длительный срок в декабре было немногим более, чем в худшие месяцы 2016 года – марте и апреле.

В начале 2015 и 2016 годов рынок аренды буквально “бурлил”. Тогда причина гиперактивности арендаторов крылась в девальвации рубля. Многие просили собственников о скидке из-за падения зарплат в долларовом эквиваленте. Те, кто получал отказ, искали себе новую квартиру с более адекватными ценами. В 2017 году ситуация с курсом пока стабильная, а значит ожидать повторения ажиотажа не стоит.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года

Цены наиболее востребованные 1- и 2-комнатные квартиры остались стабильными, аренда 3-комнатных подешевела довольно ощутимо.

На конец декабря средние ставки аренды квартир в Минске составили:

1-комнатные квартиры — $220 (рост к ноябрьскому уровню на 0,9%);

2-комнатные квартиры — $289 (снижение на 0,3%);

3-комнатные квартиры — $369 (снижение на 2,7%).

По итогам года аренда подешевела на 3-8% в зависимости от типа квартир, при этом ценовое “дно” пришлось на весну. С тех пор наблюдалась преимущественно положительная динамика. Для сравнения – за 2015 год снижение цен на аренду составило от 31% до 35%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года

Так выглядит ситуация с арендными ставками в микрорайонах Минска по результатам декабря:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года

Медленное снижение цен на квартиры в Минске на фоне стабильных арендных ставок способствовало очередному повышению доходности аренды. Этот процесс с небольшими перерывами наблюдался весь 2016 год. По сравнению с январем индекс доходности аренды увеличился на 12,5%. Доходность лучших валютных депозитов за это же время сократилась на 18,6%. На данный момент прибыль от сдачи квартиры в аренду превышает аналогичные показатели вкладов в валюте. “Держатели” крупных сумм на валютных вкладах наверняка обратили внимание на этот факт. Тем, кто решит попробовать себя в качестве арендодателя, следует учитывать риски от возможного снижения цен на квартиры.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года
 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация на рынке съемного жилья белорусской столицы в конце года была стабильной. Рост цен, продолжавшийся с начала лета, остановился, повышенной активности...

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