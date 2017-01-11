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Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2016 года
12.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Рынок аренды погрузился в “зимнюю спячку”, которая завершится лишь во второй половине весны. В декабре сократилось как предложение квартир, так и активность арендаторов. На динамику предложения повлияли праздники, из-за которых не все собственники смогли поддерживать свои объявления актуальными. Также сказалась “миграция” ряда объектов в сегмент посуточной аренды, где в это время года можно было заработать больше.
Количество незанятых квартир на рынке сократилось в декабре на 3,8%, установив новый годовой минимум. 1-комнатных квартир стало меньше на 2,3%, 2-комнатных – на 1,2%. Что касается 3-и 4-комнатных квартир, то их предложение уменьшилось на 9-12%.
Судя по поисковым запросам, желающих
В начале 2015 и 2016 годов рынок аренды буквально “бурлил”. Тогда причина гиперактивности арендаторов крылась в девальвации рубля. Многие просили собственников о скидке из-за падения зарплат в долларовом эквиваленте. Те, кто получал отказ, искали себе новую квартиру с более адекватными ценами. В 2017 году ситуация с курсом пока стабильная, а значит ожидать повторения ажиотажа не стоит.
Цены наиболее востребованные 1- и 2-комнатные квартиры остались стабильными, аренда 3-комнатных подешевела довольно ощутимо.
На конец декабря средние ставки аренды квартир в Минске составили:
1-комнатные квартиры — $220 (рост к ноябрьскому уровню на 0,9%);
2-комнатные квартиры — $289 (снижение на 0,3%);
3-комнатные квартиры — $369 (снижение на 2,7%).
По итогам года аренда подешевела на 3-8% в зависимости от типа квартир, при этом ценовое “дно” пришлось на весну. С тех пор наблюдалась преимущественно положительная динамика. Для сравнения – за 2015 год снижение цен на аренду составило от 31% до 35%.
Так выглядит ситуация с арендными ставками в микрорайонах Минска по результатам декабря:
Медленное снижение
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