Рынок аренды погрузился в “зимнюю спячку”, которая завершится лишь во второй половине весны. В декабре сократилось как предложение квартир, так и активность арендаторов. На динамику предложения повлияли праздники, из-за которых не все собственники смогли поддерживать свои объявления актуальными. Также сказалась “миграция” ряда объектов в сегмент посуточной аренды, где в это время года можно было заработать больше.

Количество незанятых квартир на рынке сократилось в декабре на 3,8%, установив новый годовой минимум. 1-комнатных квартир стало меньше на 2,3%, 2-комнатных – на 1,2%. Что касается 3-и 4-комнатных квартир, то их предложение уменьшилось на 9-12%.

За 12 месяцев 2016 года предложение квартир на рынке аренды сократилось на треть.

Судя по поисковым запросам, желающих снять квартиру на длительный срок в декабре было немногим более, чем в худшие месяцы 2016 года – марте и апреле.

В начале 2015 и 2016 годов рынок аренды буквально “бурлил”. Тогда причина гиперактивности арендаторов крылась в девальвации рубля. Многие просили собственников о скидке из-за падения зарплат в долларовом эквиваленте. Те, кто получал отказ, искали себе новую квартиру с более адекватными ценами. В 2017 году ситуация с курсом пока стабильная, а значит ожидать повторения ажиотажа не стоит.



