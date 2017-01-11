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Сбербанк России достроит отель у цирка в Минске
12.01.2017 18:43 — Новости Экономики | Tut.by
Сбербанк России достроит многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка в Минске. Об этом TUT.BY рассказали несколько информированных источников.
«Еще в конце 2016 года комплекс передали в Москву, „дочке“ Сбербанка», — сказал собеседник. «Нужно согласовать детали сделки. Переговоры еще идут», — заявил другой источник вчера.
По словам участников рынка, застройщиком, скорее всего, выступил строительная «дочка» крупнейшего банка России «Сбербанк капитал», которая занимается реализацией проблемных активов банка.
Сегодня в Минске с визитом находился президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. После встречи с Александром Лукашенко он заявил журналистам, что им удалось найти «подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации». «Мы договорились о подходах по нашему участию в дофинансировании сложных проектов, которые в течение ближайших двух лет будут реализованы на рынке и по которым нам нужна поддержка со стороны властей Беларуси. Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию», — заявил Греф (цитата по
По его словам, на сумму более 100 млн долларов будут проинвестированы объекты недвижимости с последующей их продажей. «Мы завершим всю схему реструктуризации нашего долга в первом квартале этого года, и банк приступит к программе модернизации и повышения собственной эффективности», — добавил он.
Название проектов не упоминалось.
Ранее Александр Лукашенко
Напомним, гостиницу возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая является дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». Помимо указа был подписан соответствующий инвестдоговор с властями Минска. Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, то есть к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. А в прошлом году и вовсе встало ввиду финансовых проблем заказчика. Усугубило положение дел задержание Юрия Чижа и Владимира Япринцева, которые вместе с банками-кредиторами (БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и ВТБ) вложили в стройку «более 100 млн долларов». По данным экспертов, стоимость
Предполагалось, что отелем возле цирка будет управлять международный гостиничный бренд Kempinski. Но 2 года назад он отказался от этой затеи. В итоге власти Минска и банки, которые выдавали кредиты под этот проект, стали искать нового инвестора. Но ситуацию усложняли старые долги заказчика. Плюс еще наличие штрафов и отсутствие преференций. Найти с такими обременениями нового заказчика проекта стало проблематично. В итоге пришлось обращаться за поддержкой к Александру Лукашенко, для которого «долгострой» в самом центре Минска стал костью в горле. По информации TUT.BY, в последние несколько месяцев руководители Сбербанка
Получить комментарий в пресс-службе Сбербанка не удалось.
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По словам Германа Грефа, на сумму более 100 млн долларов будут проинвестированы объекты недвижимости с последующей их продажей. Их реализацию планируется завершить...
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