Сбербанк России достроит многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка в Минске. Об этом TUT.BY рассказали несколько информированных источников.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Еще в конце 2016 года комплекс передали в Москву, „дочке“ Сбербанка», — сказал собеседник. «Нужно согласовать детали сделки. Переговоры еще идут», — заявил другой источник вчера.

По словам участников рынка, застройщиком, скорее всего, выступил строительная «дочка» крупнейшего банка России «Сбербанк капитал», которая занимается реализацией проблемных активов банка.

Сегодня в Минске с визитом находился президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. После встречи с Александром Лукашенко он заявил журналистам, что им удалось найти «подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации». «Мы договорились о подходах по нашему участию в дофинансировании сложных проектов, которые в течение ближайших двух лет будут реализованы на рынке и по которым нам нужна поддержка со стороны властей Беларуси. Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию», — заявил Греф (цитата по БЕЛТА ).

По его словам, на сумму более 100 млн долларов будут проинвестированы объекты недвижимости с последующей их продажей. «Мы завершим всю схему реструктуризации нашего долга в первом квартале этого года, и банк приступит к программе модернизации и повышения собственной эффективности», — добавил он.

Название проектов не упоминалось.

Ранее Александр Лукашенко позволил новому собственнику достроить экс-«Кемпински» в Минске до конца 2018 года.

Напомним, гостиницу возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая является дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». Помимо указа был подписан соответствующий инвестдоговор с властями Минска. Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, то есть к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. А в прошлом году и вовсе встало ввиду финансовых проблем заказчика. Усугубило положение дел задержание Юрия Чижа и Владимира Япринцева, которые вместе с банками-кредиторами (БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и ВТБ) вложили в стройку «более 100 млн долларов». По данным экспертов, стоимость окончания строительства потянет еще на 80−84 млн евро.

Предполагалось, что отелем возле цирка будет управлять международный гостиничный бренд Kempinski. Но 2 года назад он отказался от этой затеи. В итоге власти Минска и банки, которые выдавали кредиты под этот проект, стали искать нового инвестора. Но ситуацию усложняли старые долги заказчика. Плюс еще наличие штрафов и отсутствие преференций. Найти с такими обременениями нового заказчика проекта стало проблематично. В итоге пришлось обращаться за поддержкой к Александру Лукашенко, для которого «долгострой» в самом центре Минска стал костью в горле. По информации TUT.BY, в последние несколько месяцев руководители Сбербанка вели интенсивные переговоры с властями Беларуси и бизнесом на тему разрешения существующих проблем.

Получить комментарий в пресс-службе Сбербанка не удалось.

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