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Таможня Беларуси в 2016 году увеличила в 1,6 раза количество проверенного транспорта с применением инспекционно-досмотровых комплексов
12.01.2017 22:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 января. В 2016 году таможенной службой Беларуси с применением инспекционно-досмотровых комплексов осуществлен таможенный контроль около 215 тыс. транспортных средств, что в 1,6 раза больше, чем в 2015 году. Количество выявленных с применением неинтрузивного контроля правонарушений в 2016 году увеличилось в 2,5 раза и достигло 1.029, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Возросло количество обнаружений специально оборудованных тайников для сокрытия незаконно перемещаемых товаров. Эффективность проведения таможенного досмотра после применения ИДК повысилась до 70%.
Как отмечает ГТК, инспекционно-досмотровые комплексы — одни из самых эффективных средств таможенного контроля, позволяющих сократить время пребывания транспортных средств на границе. В среднем за 10 минут без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины можно получить на мониторе изображение автомобиля и перевозимых в нем товаров.
Сегодня в таможенных органах эксплуатируется девять инспекционно-досмотровых комплексов: пять мобильных и четыре стационарных. В конце января 2017 года в непосредственной близости от республиканского пункта таможенного оформления "Брест-Северный" будет введен в эксплуатацию первый в стране ИДК для сканирования железнодорожных составов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Таможня Беларуси в 2016 году увеличила в 1,6 раза количество проверенного транспорта с применением инспекционно-досмотровых комплексов
Минск, 12 января. В 2016 году таможенной службой Беларуси с применением инспекционно-досмотровых комплексов осуществлен таможенный контроль около 215 тыс....
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