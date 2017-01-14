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На границе Беларуси с Литвой увеличиваются очереди грузовиков

14.01.2017 22:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 14 января. На границе Беларуси с Литвой резко возрастают очереди грузовиков.

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси на 22 часа 14 января в пункте пропуска "Котловка" очереди на выезд из Беларуси ожидали 25 фур, в "Каменном Логе" – 160, в "Беняконях" – 35, в "Привалке" – 20. Четырьмя часами ранее эти цифры составляли соответственно 30, 90,17 и 22 машины.

На других участках белорусской границы очередей нет

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 января. На границе Беларуси с Литвой резко возрастают очереди грузовиков. По информации Государственного пограничного комитета Беларуси на 22 часа 14...

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