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На границе Беларуси с Литвой увеличиваются очереди грузовиков
14.01.2017 22:46 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 14 января. На границе Беларуси с Литвой резко возрастают очереди грузовиков.
По информации Государственного пограничного комитета Беларуси на 22 часа 14 января в пункте пропуска "Котловка" очереди на выезд из Беларуси ожидали 25 фур, в "Каменном Логе" – 160, в "Беняконях" – 35, в "Привалке" – 20. Четырьмя часами ранее эти цифры составляли соответственно 30, 90,17 и 22 машины.
На других участках белорусской границы очередей нет
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 14 января. На границе Беларуси с Литвой резко возрастают очереди грузовиков. По информации Государственного пограничного комитета Беларуси на 22 часа 14...
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