О белорусском продовольствии мы в последнее время часто узнавали из претензий Россельхознадзора. Но данные Белстата говорят о том, что белорусское продовольствие и сельхозпродукция по объему экспорта в денежном выражении догнали нефтепродукты, самую прибыльную позицию. И хотя из-за заметного снижения цен на большинство позиций в январе-ноябре сельхозэкспорт снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 3,748 млрд долларов, по многим позициям отмечен серьезный прирост.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Первые три позиции в топе экспортных продуктов занимает молочка: экспорт сыров и творога за одиннадцать месяцев вырос в натуральном выражении на 13,4%, в денежном — на 6,2% до 625 млн долларов, поставки сухого молока снизились на 11,5% и 10,5% соответственно, экспорт сливочного масла при снижении объемов на 5,6% вырос в деньгах на 15,1%.

Среди лидеров по темпу прироста также мороженая говядина (+30,1%, 138,5 млн долларов) и колбаса (+23%, 73,1 млн долларов).

В натуральном выражении Беларусь резко увеличила поставки за пределы страны крепкого алкоголя (+35,4% до 13 млн литров в пересчете на 100% спирта), шоколада и конфет (+36,6% до 13,9 тыс тонн, в деньгах прирост составил 4,8% до 38,4 млн долларов), продуктов из мяса и консервов (+24,3% до 9,6 тысяч тонн, в деньгах +9% до 33,9 млн долларов).

В непростой для пивоваров год экспорт этого напитка удалось нарастить на 14,7% до 77,8 млн литров на сумму 27,9 млн долларов. Самым неудачным стал год для экспортеров картофеля — его экспорт при снижении на 2,1% до 273,9 тысяч тонн в деньгах рухнул на 40,7% до 30,5 млн долларов.

Как ранее сообщалось , в Беларуси прошедший год был рекордный по объему производства молока. По данным, озвученным министром сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца за го производство молока выросло на 125 тыс. т до 6,780 млн тонн.

По итогам всего года министр ожидал увеличения объемов экспорта в физических объемах на 0,4%. И это при спаде в цене на мясо-молочную продукцию в январе-сентябре. Цена на молоко была на 32% ниже 2015 года, на мясо — на 25%. В четвертом квартале цены начали расти.

Программой развития агробизнеса на 2016−2020 годы планируется увеличить экспорт продовольствия в 1,4 раза до уровня порядка 7 млрд долларов.