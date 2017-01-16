Национальный банк с 1 января 2017 года перешел к размещению валютных облигаций путем проведения аукционов процентных ставок, чтобы привлекать средства в иностранной валюте на условиях, максимально приближенных к рыночным, сообщили TUT.BY в пресс-службе регулятора. Ранее облигации размещались после прямых переговоров.



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«Аукционный метод размещения валютных облигаций делает механизм определения доходности более прозрачным и позволяет оперативно реагировать на ситуацию, складывающуюся на внутреннем и внешнем рынках», — отметили в НББ.

Первый аукцион прошел 12 января. К аукциону было допущено 28 заявок от 13 участников со ставками от 4,3% до 8% годовых на общую сумму 180,54 млн долларов. Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 93,33 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 6,138% годовых, удовлетворено 19 заявок от 11 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по первичному размещению облигаций Нацбанка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 26 января, определен в объеме 150 млн долларов, а на весь первый квартал — 600 млн долларов.

«Объем спроса на валютные облигации на предстоящих аукционах и их доходность в краткосрочной перспективе будут зависеть от потребности банков в инвестировании свободных денежных средств в указанные ценные бумаги, стоимости ресурсов, направляемых ими на приобретение данных финансовых инструментов, а также от уровня процентных ставок, складывающегося в соответствующем периоде на внутреннем и внешнем кредитно-финансовых рынках», — пояснили в НББ.