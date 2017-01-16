Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на Африканском континенте. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 января на переговорах в расширенном составе с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.



Фото: president.gov.by

«Отрадно, что за прошедшие годы отношения между двумя государствами приобрели новое качество. Судан стал для нас одним из важнейших партнеров на Африканском континенте», — заявил Лукашенко.

По словам президента, цель нынешнего визита в Судан — закрепление достигнутых результатов и определение новых перспективных направлений совместной деятельности.

«У нас уже имеются надежные партнеры для экспорта сельскохозяйственной и грузовой техники. Найдены точки соприкосновения в аграрной и оборонной сферах. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. Наша задача — закрепить высокий уровень политического доверия экономическими результатами. Как вы правильно сказали, пора нам под политическое сотрудничество подводить экономическую базу», — заявил Александр Лукашенко.

От тракторов до сельского хозяйства

По словам президента, белорусская сторона рассмотрит любые варианты участия в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. В частности, есть возможность поставлять карьерные самосвалы, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, различные модификации тракторов, грузовиков и автобусов, технологическое промышленное оборудование, электротехническую и оптико-электронную продукцию. При этом предлагаются различные варианты экспортного кредитования.

«Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке тракторов. Однако он будет конкурентным по отношению к схеме простого импорта только при поддержке руководства Судана», — отметил президент.

Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь обладает решениями и технологиями, которые могут повысить продовольственную безопасность Судана, укрепить потенциал этой страны в растениеводстве, животноводстве, ирригации и молочно-товарном производстве.

«Заслуживает внимания белорусский опыт международного сотрудничества в области подготовки кадров, науки и технологий, медицины и фармацевтики. Формы работы здесь могут быть самыми разнообразными. Вплоть до реализации совместных проектов на суданской земле для укрепления социально-экономического потенциала вашего государства», — сказал Александр Лукашенко.

Нефть и газ

Белорусский президент отметил, что при высоком качестве белорусских научно-технических разработок, услуг и товаров они гораздо доступнее многих аналогов из других стран.

Президент также считает перспективным возможное взаимодействие в сферах геологоразведки и эффективного использования природных ресурсов. «Здесь речь идет не только о добыче нефти и газа, но и о достаточно новых и актуальных для Африки направлениях. Таких как бурение артезианских скважин и использование новейших технологий очистки воды», — отметил Глава государства.

В условиях существенного дисбаланса между экспортом и импортом он предложил предметно проработать вопросы налаживания поставок в Беларусь товара из Судана.

«Хотя нас и разделяет определенное расстояние, это не станет препятствием для укрепления связей между нашими государствами», — уверен белорусский лидер.

По завершении официальных переговоров Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Подписи под документом поставили лидеры двух стран Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

Главы государств также подписали совместное заявление. Оба лидера подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему развитию и углублению дружественных связей между двумя странами в разных сферах.

Александр Лукашенко поблагодарил Омара Хасана Ахмеда аль-Башира за оказанный радушный прием и пригласил президента Судана посетить Беларусь. Приглашение было с благодарностью принято.