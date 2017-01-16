МИНСК, 17 янв – Sputnik. ГПО "Белэнерго" готово участвовать в работать на объектах энергоструктуры в Судане, сообщила во вторник пресс-служба объединения.

В эти дни представители Белэнерго принимают участие в белорусско-суданском бизнес-форуме, который проводится в рамках официального визита в эту страну президента Беларуси Александра Лукашенко . В форуме в составе белорусской делегации принимает участие министр энергетики Владимир Потупчик.

"Потупчик провел встречу с министром нефти и газа Республики Судан Мохамедом Заедом Авадом, который руководит суданской частью межправительственной комиссии", – сказали в пресс-службе "Белэнерго".

Там также сообщили, что Потупчик и Авад подтвердили готовность сторон рассмотреть варианты развития сотрудничества в энергетической сфере, включая привлечение белорусских строительно-монтажных и проектных организаций к проектированию, строительству, реконструкции энергетических объектов на территории Судана.

На встрече белорусская сторона отметила, что в Белэнерго трудится высококвалифицированный персонал, есть опыт соответствующих строительно-монтажных, наладочных, исследовательских, проектных и ремонтных работ, в том числе на объектах, находящихся за рубежом.