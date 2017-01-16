Госкомимущество предлагает провести «народную приватизацию» (размещение IPO на бирже) ОАО с госдолей менее 25%.

Как сообщила 17 января на пресс-конференции в Минске заместитель начальника главного управления имущественных отношений — начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич, подготовлен соответствующий проект указа президента.

Она отметила, что на рынке ценных бумаг большей популярностью пользуются акции с малой долей государства или полностью частных. По словам Корниевич, стоит «большая задача» по привлечению средств граждан в акции предприятий. «Это еще один способ привлечь средства граждан на наши предприятия с тем, чтобы они отвлеклись от обменных пунктов и вкладывали сбережения в акции», — подчеркнула начальник управления.

Представитель комитета напомнила, что уже был довольно удачный опыт проведения народного IPO ОАО «Минский завод игристых вин», когда на Белорусской валютно-фондовой бирже были размещены акции предприятия. «Мы этот процесс будем продолжать. Он будет касаться не только акций, выпущенных самими обществами, но и акций, принадлежащих государству», — сообщила Корниевич.

По ее словам, для активизации «народной приватизации» необходимо, чтобы ценные бумаги стали «очень ликвидными», доходность от продаж ценных бумаг должна быть гораздо выше, чем проценты по банковским депозитам. «Для людей должно стать важным не только получение дивидендов, но и сама по себе возможность выгодной продажи акций. Если оживится рынок ценных бумаг, то можно будет зарабатывать и на акциях, продавая их», — отметила чиновница.

Как сообщалось ранее, после двух этапов народного IPO, проведенного в 2013 году, 24,99% акций ОАО «Минский завод игристых вин» стали принадлежать юридическим и физическим лицам. У государства, которому до проведения эмиссий принадлежало 100% акций, осталось 75,01% уставного фонда. На втором этапе инвесторам было продано более 75 тыс. акций по балансовой стоимости 285.650 неденоминированных рублей за акцию. Предприятие на цели дальнейшего развития получило более 21,5 млрд рублей.

Менее успешным было народное IPO ОАО «Гомельский жировой комбинат» в 2014 году. Эмитент планировал привлечь 75,858 млрд рублей в собственный капитал, было продано акций на 425 млн рублей. Эксперты связывали это с недостаточной рекламной кампанией.