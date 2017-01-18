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В 2016 году валовой региональный продукт снизился во всех областях и Минске
18.01.2017 22:26 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. В 2016 году валовой региональный продукт (ВРП) снизился во всех областях и Минске, свидетельствуют данные Белстата.
Наибольшее сокращение ВРП произошло в Витебской области: на 6,1% до 7,5 млрд рублей (7,9% ВВП страны).
В Гомельской области ВРП снизился на 4,8% до 9,8 млрд рублей (10,4% ВВП), в Минске — на 3,6% до 25,5 млрд (27%), в Могилевской области — на 2,6% до 6,8 млрд (7,3%), Гродненской — на 1,8% до 7,9 млрд (8,4%), Минской — на 0,7% до 13,4 млрд (14,1%), Брестской — также на 0,7% до 9 млрд (9,6%).
Как сообщалось ранее, белорусский ВВП в 2016 году снизился на 2,6% до 94,3 млрд рублей.
В 2015 году ВРП также снижался во всех областях страны и Минске. Наибольшее сокращение ВРП наблюдалось в Гродненской области: на 5,8%. Далее следовали: Витебская — на 5,7%, Брестская — на 4,8%, Минск и Гомельская область — на 4,5%, Могилевская — на 3,6%, Минская — на 1,6%.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 19 января. В 2016 году валовой региональный продукт (ВРП) снизился во всех областях и Минске, свидетельствуют данные Белстата. Наибольшее сокращение ВРП...
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