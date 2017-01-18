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В 2016 году розничный товарооборот в Беларуси снизился на 4,1%, оптовый — на 10,4%
18.01.2017 20:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 18 января. Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд рублей, или на 4,1% меньше в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, сообщил Национальный статистический комитет.
Изменение розничного товарооборота в 2016 году составило: в январе к январю 2015-го — падение на 2%, в феврале — рост на 1,2%, в марте — снижение на 2,5%, в апреле — на 1,2%, в мае — на 4,1%, в июне — на 0,9%, в июле — на 5,3%, в августе — на 7,3%, в сентябре — на 4,4%, в октябре — на 7,1%, в ноябре — на 7%.
В минувшем году розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,2% розничного товарооборота, составил 30,9 млрд рублей (на 0,9% меньше в сопоставимых ценах).
В расчете на душу населения розничный товарооборот в прошлом году составил 3,8 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель равнялся 3,7 тыс. рублей.
В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 10,4% меньше уровня 2015 года.
Как отметил Белстат, существенное влияние на оптовый товарооборот оказывают организации оптовой торговли Минска. Удельный вес оптового товарооборота столицы в оптовом товарообороте страны составляет 70,2%.
Эксперты связывают падение розничного и оптового товарооборота с рецессией в экономике, что, в свою очередь, ведет к снижению реальных денежных доходов населения.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 18 января. Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд рублей, или на 4,1% меньше в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, сообщил Национальный...
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