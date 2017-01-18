﻿﻿ В 2016 году розничный товарооборот в Беларуси снизился на 4,1%, оптовый — на 10,4%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В 2016 году розничный товарооборот в Беларуси снизился на 4,1%, оптовый — на 10,4%

18.01.2017 20:55 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 18 января. Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд рублей, или на 4,1% меньше в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Изменение розничного товарооборота в 2016 году составило: в январе к январю 2015-го — падение на 2%, в феврале — рост на 1,2%, в марте — снижение на 2,5%, в апреле — на 1,2%, в мае — на 4,1%, в июне — на 0,9%, в июле — на 5,3%, в августе — на 7,3%, в сентябре — на 4,4%, в октябре — на 7,1%, в ноябре — на 7%.

В минувшем году розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,2% розничного товарооборота, составил 30,9 млрд рублей (на 0,9% меньше в сопоставимых ценах).

В расчете на душу населения розничный товарооборот в прошлом году составил 3,8 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель равнялся 3,7 тыс. рублей.

В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 10,4% меньше уровня 2015 года.

Как отметил Белстат, существенное влияние на оптовый товарооборот оказывают организации оптовой торговли Минска. Удельный вес оптового товарооборота столицы в оптовом товарообороте страны составляет 70,2%.

Эксперты связывают падение розничного и оптового товарооборота с рецессией в экономике, что, в свою очередь, ведет к снижению реальных денежных доходов населения.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 января. Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд рублей, или на 4,1% меньше в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, сообщил Национальный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Kronospan планирует инвестировать в белорусские проекты до $200 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика