Россия остается важнейшим торгово-экономическим партнером для белорусских производителей белорусской сельхозпродукции, которая пользуется высокой лояльностью потребителей, заявил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.



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«Стратегия на этом рынке такова: сохранить достигнутое за прошлые годы. А вот дополнительные объемы производства и по мясу, и по молоку поставлять на разные рынки, диверсифицируя экспорт. Мы реально понимаем, что Россия занимается очень хорошим делом — импортозамещением, наращиванием собственного производства. Негоже такой стране зависеть от кого-то по импорту основных продуктов питания», — подчеркнул Богданов.

Он отметил, что Беларуси надо договариваться с Россией о вариантах совместной работы и сохранении поставок белорусской продукции. В частности, с созданием ЕАЭС и Союзного государства Беларусь стала частью интеграционного образования, а не государством третьего мира. «Белорусская продукция — фактически продукция внутреннего рынка, нет границ у нас. Говорить, что мы создаем конкуренцию российским заводам — это как говорить, что калужские заводы создают конкуренцию московским. Это не правильно. Рынок должен быть единый. Ниш на российском рынке — очень много. Нам еще вместе кормить и кормить два наши народа», — уверен Богданов.

При этом он признал, что есть и недружественные действия в адрес нашей страны, и необоснованные претензии. Тем более, добавил чиновник, ни одной претензии по качеству и безопасности из других стран белорусские производители не получали.

Особенно удивляют Богданова претензии Россельхознадзора относительно поставок в Беларусь на переработку польского молока, а также поставок украинской говядины, которая потом якобы реэкспортируется в Россию. Он подчеркнул, что все поставки сельхозпродукции между странами отслеживаются онлайн в системе Аргус, и о поставках, которые шли весь год, российской стороне было прекрасно известно. «Почему этот вопрос всплыл в конце года, хотя, если поставки вызывали беспокойство, об этом можно было сказать еще в январе-феврале [прошлого года]? Причем не понятно, на каком основании мы могли бы запретить ввоз — у нас же нет санкции в отношении продукции этих стран», — удивляется Богданов.

Он отметил, что в феврале ожидается ежегодное подписание с Россией балансов на поставку сельхозпродукции. Уровень поставок планируется сохранить в объемах 2016 года.

За 11 месяцев экспорт по системе Минсельхозпрода снизился на 0,5% до 2,059 млрд рублей, по году прирост составит 0,5−1% до 2,25 млрд долларов. Причем весь он будет обеспечен за счет увеличения экспорта в натуральном выражении, ведь цены все еще ниже уровня прошлого года. В прошлом году выросли поставки мясо-молочной продукции, яиц, муки. При этом цены на мясо и мясопродукты цены в прошлом году были ниже уровня 2015 года в среднем на 10,5%, на картофель — на 41%, яйца — на 10%, муку — на 7,7%, льноволокно — на 5,2%.

В итоге пришлось наращивать производство и поставки в натуральном выражении. В частности, значительный рост обеспечили мясомолочные продукты: экспорт мяса птицы вырос на 10,5%, свинины — в 5,3 раза, колбас — на 65,5%, мясных деликатесов и консервов — на 24%, сыров и творога — на 14,3%

«Самое приятное — мы нарастили объемы поставок не сырья, а готовой продукции в сегменте мяса. Это то, чего мы из года в год требовали от предприятий — рост поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, той, которая брендированная, которая ложится на полку магазина, создает узнаваемость белорусской продукции, ее качества, у конечного покупателя», — подчеркнул Богданов.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности также обратил внимание на то, что серьезным драйвером роста оказалось мясо свинины: «И это понятно — мы стартуем с низкой базы прошлого года, когда предприятия были закрыты после АЧС. Кроме того, у нас постепенно вводились и новые комплексы. Отсюда рост».

Предприятия Минсельхозпрода в прошлом году осуществляли экспорт в 61 страну против 52 в 2015 году. Доля самого близкого и самого выгодного рынка по-прежнему доминирующая — 94,5%. Поставки в Россию за 11 месяцев составили 1,946 млрд долларов (минус 0,3% к аналогичному периоду 2015 года). Богданов рассказал, что Беларусь торговала со всеми регионами РФ, но основной объем ушел в Москву (20% экспорта), Санкт-Петербург (11,6%), Московскую область (30,5%).

Доля стран СНГ в экспорте Минсельхозпрода — 3,8%, здесь самые большие объемы приходятся на Казахстан и Украину, которая восстанавливает объемы закупок (по 11 месяцам рост в 3,2 раза). Богданов также обратил внимание на рост поставок в Грузию в 1,3 раза. «Наконец, они распробовали нашу продукцию», — добавил он.

Около 2% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, в том числе поставки в ЕС составили 36 млн долларов. «Очень сложно работать нам с Европейским союзом. Причина одна — их защита внутреннего рынка. Таможенные пошлины на молочную продукцию увеличивают нашу цену вдвое: привезли головку сыра, которую мы на рынке продаем по 3−4 доллара — умножайте цену на два, 6−8 долларов. И это не говоря о наценке магазинов. А у них свои сыры по 3−6 евро…», — признал начальник главного управления. Поставки в Азию и Океанию выросли на 2% до 11 млн долларов, в Африку — в 5,1 раза.