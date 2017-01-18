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"Продолжались мягкие практики". Правозащитники оценили 2016 год
19.01.2017 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
Репрессий стало меньше, но никаких системных изменений не произошло. Так
— В то же время количество случаев привлечения граждан к административной ответственности в виде штрафов в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения мнений по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в 7 раз — всего 484 случая, — отмечают эксперты «Весны».
За прошлый год правозащитники насчитали в Беларуси пять политически мотивированных уголовных процессов. Это фигуранты
— Основные гражданские и политические права оставались ограниченными на законодательном уровне. Несмотря на общее снижение масштаба репрессий, уровень контроля над обществом оставался крайне высоким, — считают правозащитники.
Они отмечают, что выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания «прошли на более благоприятном внутриполитическом фоне», чем предыдущие кампании. Но до идеала еще далеко.
«Весна» в своем отчете отмечает и грубые нарушения прав человека. В частности, эксперты обращают внимание на многочисленные факты жестокого обращения к задержанным со стороны МВД, а также несколько смертей заключенных в тюрьмах и СИЗО.
Не улучшает ситуацию с правами человека и четыре смертных приговора, которые привели в исполнение в прошлом году, считают правозащитники. Они солидарны с международными организациями, которые настаивают на моратории на исключительную меру наказания.
— Официальный Минск совмещал дискуссии по проблеме смертной казни с её применением на практике, что скорее свидетельствует об имитации диалога, чем о реальных шагах в направлении введения моратория на применение смертной казни, — делают вывод эксперты «Весны».
Также правозащитники сообщают, что в прошлом году фиксировали многочисленные факты применения принудительного труда. В частности, на некоторых предприятиях сотрудников добровольно-принудительно направляли на бесплатные сельхозработы в выходные.
В качестве примера юристы приводят резонансный случай в Молодечно, где 13-летняя школьница погибла под колесами грузовика во время уборки картофеля. На это было распоряжение главы района. Но под суд попал только водитель.
— Многочисленные жалобы юристов в органы прокуратуры с просьбой о проведении прокурорской проверки фактов применения принудительного труда и нарушения трудовых прав граждан были проигнорированы, — отмечают правозащитники.
Принуждением к труду они считают и «налог на тунеядство».
Из доклада следует, что власть по-прежнему не идет на диалог с независимыми активистами и оппозиционными общественными движениями.
При этом юристы "Весны" позитивно оценили принятый Совмином в октябре
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Эксперты отмечают, что власти в последние полтора года аресты участников массовых акций заменили штрафами и стали реже сажать за оппозиционные мысли и действия.
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