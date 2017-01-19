Белорусско-китайский товарооборот за прошедшие 25 лет вырос почти в 100 раз. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Беларуси Николай Снопков, выступая на торжественном мероприятии по случаю 25-летия установления дипотношений между Беларусью и КНР, передает корреспондент БЕЛТА.





«В экономике мы идем по пути эволюции — от простой торговли к реализации крупных инвестиционных проектов с кредитной поддержкой со стороны Китая, — отметил Николай Снопков. — За прошедшие 25 лет наш товарооборот возрос почти в 100 раз. Инвестиции за прошлую пятилетку выросли в 4 раза (более $ 1 млрд), а прямые — в 13 раз».

По словам замглавы Администрации арезидента, Беларусь и Китай вступили в новый этап объединения производственных потенциалов, создания совместных предприятий как в Китае, так и в Беларуси, совместного выхода на рынки третьих стран.

Совместными усилиями строится Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», который, по мнению председателя КНР Си Цзиньпиня, должен стать настоящей «жемчужиной» экономического пояса Шелкового пути. При этом Николай Снопков акцентировал внимание на важности того, что Беларусь и КНР вышли на новый уровень военного и военно-технического сотрудничества.

Беларусь и Китай к 25-летию дипотношений установили доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество, заявил Снопков.

«Все эти годы мы упорно трудились, шаг за шагом выстраивая, развивая и укрепляя взаимодействие в самых различных сферах, и достигли существенных результатов, — отметил Николай Снопков. — Проницательность и дар предвидения президента Беларуси определили для нашей страны особое место в развитии отношений с КНР. К юбилею мы подошли, установив отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, что закреплено в подписанной в сентябре 2016 года декларации президентом Беларуси Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином».





По мнению Николая Снопкова, такой особый уровень двусторонних отношений сегодня охватывает практически все сферы сотрудничества. По его мнению, в политике белорусско-китайские взаимоотношения характеризуются «всепогодной» дружбой и доверием, взаимной поддержкой по ключевым вопросам развития, высокой интенсивностью и результативностью межгосударственных контактов на высшем и высоком уровнях. Запущен и работает такой механизм координации взаимодействий, как белорусско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству.

Снопков отметил, что Беларусь и Китай поддерживают друг друга на международной арене. По его словам, страны в тесном партнерстве работают на международных площадках, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и формат «16 плюс 1» (КНР — страны Центральной и Восточной Европы).

«Беларусь и Китай исходят из принципов недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела государств и считают, что международные споры и разногласия должны разрешаться исключительно путем диалога сотрудничества на основе равноправия и взаимного уважения, а не односторонними действиями и силовой политикой», — подчеркнул Николай Снопков.