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Более 712 млн рублей выделят из бюджета в этом году на госпрограмму аграрного бизнеса

24.01.2017 21:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Более 712 млн рублей будет выделено в текущем году из бюджета на мероприятия госпрограммы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Такое решение закреплено постановлением Совета министров от 23 января № 62.

Как сообщает пресс-служба правительства, сумма в размере 464,7 млн рублей предусмотрена в том числе на компенсацию потерь банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при выдаче льготных кредитов субъектам, ведущим деятельность в области агропромышленного производства.

Согласно утвержденным объемам финансирования подпрограмм на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции из бюджета в этом году будет направлено 21,4 млн рублей, селекции и семеноводства — 11,2 млн, развитие животноводства, переработку и реализацию продукции — 10,16 млн, развитие племенного дела в животноводстве — 9,86 млн, развитие рыбохозяйственной деятельности — 5,81 млн. На сохранение и использование мелиорированных земель выделяется 73,4 млн рублей, инженерные противопаводковые мероприятия — 2,5 млн, техпереоснащение и информатизацию агропромышленного комплекса — 782,9 тыс. На развитие и поддержку малых форм хозяйствования пойдет 8,99 млн рублей.

Финансирование программы и ряда ее подпрограмм будет выполняться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность.

Госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016—2020 годы утверждена в марте 2016-го. Ее основными целями определены повышение эффективности сельскохозяйственного производства, сбыта продукции и продуктов питания, а также обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельхозпродукцией и продовольствием в нужных объемах.
 


 
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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