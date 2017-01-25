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Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович
26.01.2017 12:27 — Новости Экономики | Tut.by
В среду днем в Минске задержан учредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и бизнес-ангел Александр Кнырович. Информацию TUT.BY подтвердили несколько источников в бизнес-кругах и родственники задержанного.
«Говорят, у Александра были проблемы по бизнесу, но в чем конкретно его обвиняют, пока мне не известно», - сказал знакомый бизнесмена.
СК информацию о задержании Кныровича не подтвердило.
Кнырович – не только известный бизнесмен, но и активный публицист, много писавший о проблемах белорусского бизнеса, в том числе - собственного.
Осенью прошлого года, он, в частности,
«На сегодняшний день у меня лично и у многих участников этого рынка зависли огромные деньги в гострестах. Когда они вернутся, я не знаю. Как я буду их забирать, я себе не представляю. А государство, как собственник этих объектов, никакой ответственности за них не несет, — рассказывал Кнырович. — По одному из предприятий общая задолженность за поставленную продукцию еще в 2015 году — 1,5 млн долларов. По одной Минской области. Это система ЖКХ».
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В среду днем в Минске задержан учредитель группы компаний "Сармат-СТИ" и бизнес-ангел Александр Кнырович. Информацию TUT.BY подтвердили несколько источников в...
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