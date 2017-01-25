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Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович

26.01.2017 12:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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В среду днем в Минске задержан учредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и бизнес-ангел Александр Кнырович. Информацию TUT.BY подтвердили несколько источников в бизнес-кругах и родственники задержанного.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Говорят, у Александра были проблемы по бизнесу, но в чем конкретно его обвиняют, пока мне не известно», - сказал знакомый бизнесмена.

СК информацию о задержании Кныровича не подтвердило.

Кнырович – не только известный бизнесмен, но и активный публицист, много писавший о проблемах белорусского бизнеса, в том числе - собственного.  

Осенью прошлого года, он, в частности, сетовал, что государство, которое активно участвовало в бизнесе, на сегодняшний день бросило его на произвол судьбы. В качестве примера он приводил ситуацию в строительной отрасли, где сегодня остро стоит проблема просроченной задолженности.

«На сегодняшний день у меня лично и у многих участников этого рынка зависли огромные деньги в гострестах. Когда они вернутся, я не знаю. Как я буду их забирать, я себе не представляю. А государство, как собственник этих объектов, никакой ответственности за них не несет, — рассказывал Кнырович. — По одному из предприятий общая задолженность за поставленную продукцию еще в 2015 году — 1,5 млн долларов. По одной Минской области. Это система ЖКХ».

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Теги: Минск
 
 
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В среду днем в Минске задержан учредитель группы компаний "Сармат-СТИ" и бизнес-ангел Александр Кнырович. Информацию TUT.BY подтвердили несколько источников в...

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