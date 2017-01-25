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Мораторий на смертную казнь в Беларуси обсудят не раньше следующего года
26.01.2017 15:24 — Новости Экономики | Tut.by
Быть или не быть смертной казни в Беларуси, депутаты решат не раньше следующего года. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович. За это время он собирается узнать настроения своих коллег, а также изучить общественное мнение.
— Я не уверен, что если мы сегодня вынесем этот вопрос на обсуждение, то все депутаты нового созыва поддержат предложение по отмене и мораторию на смертную казнь. Но если в ходе голосования будет принято отрицательное, то мы на четыре года замораживаем обсуждение данного процесса, — прокомментировал свою позицию Андрей Наумович.
Он считает, до того, как проводить парламентские слушания по этому вопросу, нужно серьезно поработать с общественным мнением. Сегодня они расходятся. И на чьей стороне перевес, сказать сложно.
— Во время проведения избирательной кампании, я практически в каждом коллективе обсуждал данный вопрос. И нет сегодня единого мнения, что смертную казнь нужно отменить. Были коллективы, где практически сто процентов выступают за сохранение смертной казни, — сказал Андрей Наумович. — И сегодня один из депутатов разговаривал со мной и сказал, что будет голосовать против отмены.
Отмена или по крайней мере мораторий на смертную казнь — одна из тем, которая
На референдуме 1996 года большинство белорусов высказались за применение в стране смертной казни. Правда, в то время в уголовном кодексе не было нынешней альтернативы в виде пожизненного заключения.
Европейцы
Во время заседания представители ПАСЕ высказали Беларуси и стандартные замечания: права человека, свобода мирный демонстраций, а также несоответствие избирательного законодательства международным нормам. Никаких принципиальных изменений наша страна европейцам не обещает. Согласна лишь «на продолжение конструктивного диалога».
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