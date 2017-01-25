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Литва снова критикует работу миссии МАГАТЭ в Беларуси и не признает "фиаско" своей дипломатии
26.01.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обеспокоен тем, что эксперты из миссии SEED МАГАТЭ
— Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты, и нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам, но успех тут трудно усмотреть. Я бы назвал одну причиной то, что это их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная. <…> МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона.
По его словам, Беларусь, получившая фрагментарные выводы, любит обобщать, словно говорится об успехе всего проекта.
В ответ на вопрос о том, не потерпела ли литовская дипломатия фиаско в вопросе БелАЭС, поскольку соседние страны
— Фиаско будет тогда, когда будет результат, а усилия все равно должны быть, невзирая на то, что они не дают такого результата, на который мы надеялись.
Он также сказал, что хотя Латвия, Эстония, и Польша не выражают «радикальную поддержку в принятии подобных законов, которые мы готовим с ограничениями выхода на рынок, но политическая поддержка есть».
Ранее глава литовской Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики Михаил Мемченко сообщил, что эксперты МАГАТЭ оценивали строящуюся станцию по двум модулям из шести, поэтому проведенная миссия не носит полный характер.
Представители миссии SEED работали в Беларуси с 16 по 20 января и изучали устойчивость БелАЭС к внешним угрозам. За день до конца их работы глава МИД Литвы Линкявичюс уже
По окончании поездки эксперты миссии позитивно оценили работу белорусских властей по учету внешних угроз при проектировании БелАЭС и заявили, что технически невозможно провести все модули миссии SEED за один визит. Руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегож Жентковски отметил также, что не помнит настолько серьезных политических споров вокруг строительства АЭС, как между Минском и Вильнюсом.
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По его словам, Беларусь, получившая фрагментарные выводы, любит обобщать, словно говорится об успехе всего проекта.
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