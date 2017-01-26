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Семашко: в Беларуси не дискриминируют российских автопроизводителей

27.01.2017 17:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Каких-либо ограничений для автопроизводителей из России на рынке Беларуси нет, заявил в пятницу заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

Семашко: в Беларуси не дискриминируют российских автопроизводителей
© Sputnik Иван Руднев
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Ранее в российских СМИ появилась информация, что республика якобы ввела ограничения в отношении автопроизводителей из РФ в участии в процедурах госзакупок в Беларуси.

"На рынке Беларуси нет дискриминации российских производителей", – сказал Семашко.

Он также подчеркнул, что, делая такие заявления, нужно приводить конкретные примеры дискриминации. Заместитель премьера напомнил, что похожая ситуация была в 2015 году – тогда Беларусь пытались обвинить в недобросовестном отношении к производителям из РФ на белорусском рынке, но данные обвинения не подтвердились.

По словам Семашко, в том же году один из тендеров в России выиграл Минский тракторный завод, а не ЗАО "Петербургский тракторный завод", производящее тракторы "Кировец", – тогда тоже появились разговоры о дискриминации.

"Просто российская техника оказалась более дорогой – почти на 20% – и менее технологичной", – цитирует БелТА слова Семашко.

Заместитель премьера подчеркнул, что при таких условиях организаторы тендера, естественно, выбрали белорусскую продукцию.

 
Теги: Минск
 
 
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В российских СМИ появилась информация, что республика якобы ввела ограничения в отношении автопроизводителей из РФ в участии в процедурах госзакупок в Беларуси.

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