Дмитрий Дашкевич смог вернуть конфискованный у него судебными приставами автомобиль, благодаря пожертвованиям граждан и правозащитных организаций.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

25 января судебные исполнители конфисковали у одного из лидеров «Молодого фронта» (не зарегистрирована в Беларуси) автомобиль Honda Jazz. Машина была изъята в счет погашения не оплаченных оппозиционным политиком штрафов за участие в несанкционированных акциях протеста. Согласно протоколу изъятия автомобиль оценили в 12 тысяч рублей. На момент конфискации неоплаченных штрафов было на сумму 9 240 рублей. Затем еще пришло несколько протоколов, всего — более 11 тысяч рублей.

Как сообщил Дашкевич, штраф удалось заплатить благодаря помощи партнерских организаций и пожертвованиям. Например, по его словам, неизвестный принес в офис Партии БНФ две тысячи долларов США, предназначенных для уплаты штрафов оппозиционера.

«27 января поздно вечером показал на стоянке оригиналы квитанций об уплате штрафов. Пришлось еще заплатить за эвакуацию машины», — рассказал Дашкевич БелаПАН.

Тем, кого власти штрафуют за проведение протестных акций, Дашкевич советует обращаться к правозащитным организациям «за юридической и иной помощью». «Я к ним также обращаюсь», — сказал он. По словам Дашкевича, деньги, которые жертвуются на деятельность «Молодого фронта» идут на уплату штрафов и проведение акций.

Активист сомневается в том, что при конфискации его автомобиля власть «интересовали деньги». «Скорее всего, хотели помешать выездам на машине, которые были в планах, связанных с деятельностью „Молодого фронта“. Также у меня работа связана с перевозками. У меня на банковском счете лежат деньги, которые в первую очередь в такой ситуации должны были арестовывать, но их эти деньги не интересовали», — заметил Дашкевич.

Он также обратил внимание на то, что в случае с автомобилем судебные исполнители конфисковали имущество, нажитое им с женой. «Даже юридические процедуры они выполнить нормально не смогли», — подчеркнул активист.