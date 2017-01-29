Экономический суд Брестской области открыл конкурсное производство в отношении совместного белорусско-испанского предприятия ЗАО «Белкельме», пишет БЕЛТА. Большинство участников процесса склоняются к ликвидации предприятия. И это не вызовет социальной напряженности, полагает управляющий фабрикой.





Сегодня в судебном заседании был рассмотрен отчет управляющего о финансовом состоянии и платежеспособности предприятия. Суд согласился с доводами Николая Климчука о том, что структура баланса ЗАО является неудовлетворительной, а неплатежеспособность предприятия имеет устойчивый характер, в связи с чем существуют все основания для открытия в отношении СП «Белкельме» конкурсного производства.

В соответствии с законом о банкротстве, в течение 60 дней после опубликования объявления об открытии конкурсного производства должен быть сформирован реестр требований кредиторов. Следующее заседание экономического суда назначено на 22 мая.

Что касается перспектив развития дела, то большинство участников процесса склоняются к ликвидации предприятия.

«Я полагаю, что в последующем должник будет ликвидирован. Закрытие предприятия не вызовет социальной напряженности, поскольку практически весь трудовой коллектив, а это 240 человек, переведен на другое предприятие — „Вердимар“, которому Брестский облисполком передал имущественный комплекс. Я считаю, что это было единственное правильное решение в данной ситуации: найти инвестора, который раскрутит это производство, инвестирует в него, перейдя на другой уровень продукции, сохранив при этом рабочие места. Поэтому любые попытки войти „Белкельме“ в санацию, по моему мнению, не будут иметь успеха», — сказал управляющий.

По предварительному анализу, общая задолженность «Белкельме» перед кредиторами составляет почти 4 млн рублей. Рассчитаться с ними предприятие сможет, продав запасы готовой продукции. Всего на складах и в магазинах остается около 50 тысяч пар спортивной обуви. Помочь с ее реализацией обещает концерн «Беллегпром».

«Очень много было объективных причин, в результате чего предприятие стало неплатежеспособным. Прежде всего — это поставленное 15 лет назад испанской фирмой оборудование, которое физически и морально устарело. Это отразилось на конкурентоспособности продукции. И какими-то мерами организационного характера добиться изменений в сжатые сроки было невозможно. Поэтому концерн поддержал намерение должника подать на банкротство. Насколько я знаю, предварительно, концерн все-таки склоняется к ликвидации предприятия. Каких-то предпосылок к тому, чтобы сделать успешную санацию, мы в данным момент не видим», — заявил в суде начальник отдела правовой и кадровой работы концерна «Беллегпром» Андрей Коваленя.

Белорусско-испанское ЗАО СП «Белкельме» было создано в городе Белоозерск Березовского района в 1993 году. Его учредителями стали Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International А.О., ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат». Первая партия спортивной обуви была выпущена в июле 1995 года. В собственности государства находится 36,26% акций, в том числе 4% ценных бумаг принадлежит концерну «Беллегпром», еще 32,26% акций находится в коммунальной собственности. В марте 2016 года Брестский облисполком принял решение о безвозмездной передаче хозяйственного комплекса в Белоозерске ООО «Управляющая компания холдинга «Марко» на условиях заключения инвестиционного договора. В настоящее время производственная деятельность предприятием «Белкельме» не осуществляется.