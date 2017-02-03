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На финансирование госинвестпрограммы в 2017 году предполагается направить почти 380 млн рублей
03.02.2017 21:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля указом № 37 утвердил государственную инвестиционную программу на 2017 год.
С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности, сообщает пресс-служба президента.
На финансирование 91 объекта, включенного в программу, в 2017 году предполагается направить 379,45 млн рублей, в том числе за счет государственных капитальных вложений — 110,48 млн, средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития — 110,09 млн, средств резервного фонда президента — 62,77 млн, средств республиканского дорожного фонда — 54,41 млн, средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) — 41,7 млн.
Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 34 объекта.
В соответствии с программой на 2017 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 21 объекта, в том числе детского сада на 190 мест и физкультурно-оздоровительного центра в Островце, лыжероллерной трассы в Городке, общежития малосемейного типа в Добруше, девяти жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 14 планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля указом № 37 утвердил государственную инвестиционную программу на 2017 год. С учетом инвестиционных возможностей...
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