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Суриков о введении пограничной зоны на границе с Беларусью: России надо защищаться от ИГ
10.02.2017 23:39 — Новости Экономики | Tut.by
Россия уважает суверенное право Беларуси вводить безвизовый режим для других государств, но вынуждена думать о защите своих граждан. Об этом
— Россия ведет активную борьбу с терроризмом, причем с оружием в руках. В Сирии присутствуют наши ВКС. Это все хорошо известно любому гражданину России и Беларуси. В этой осложненной для нас ситуации, которая возникла совершенно недавно, я не исключаю, что в мире — особенно в игиловской, радикальной части — много желающих победокурить в России, злых людей, настроенных против россиян. У нас есть реальные опасения, что, воспользовавшись безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь, против чего мы совершенно не возражаем, эти нехорошие люди пересядут на поезд или самолет в Россию и могут сделать какие-то неприятные вещи, — пояснил Александр Суриков.
По его словам, чтобы предупредить «эти возможные вещи», Россия и ввела пограничную зону на границе между нашими странами. Суриков подчеркнул, что для россиян и белорусов с ее введением ничего не изменится.
— Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы.
Российский посол также добавил, что возможность возвращения к паспортному контролю в связи с введением погранзоны «пока не обсуждается и не рассматривается».
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- Много желающих победокурить в России, злых людей, настроенных против россиян. У нас есть реальные опасения, что, воспользовавшись безвизовым режимом въезда в...
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