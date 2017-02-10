Россия уважает суверенное право Беларуси вводить безвизовый режим для других государств, но вынуждена думать о защите своих граждан. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол Александр Суриков, комментируя введение РФ пограничной зоны.



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— Россия ведет активную борьбу с терроризмом, причем с оружием в руках. В Сирии присутствуют наши ВКС. Это все хорошо известно любому гражданину России и Беларуси. В этой осложненной для нас ситуации, которая возникла совершенно недавно, я не исключаю, что в мире — особенно в игиловской, радикальной части — много желающих победокурить в России, злых людей, настроенных против россиян. У нас есть реальные опасения, что, воспользовавшись безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь, против чего мы совершенно не возражаем, эти нехорошие люди пересядут на поезд или самолет в Россию и могут сделать какие-то неприятные вещи, — пояснил Александр Суриков.

По его словам, чтобы предупредить «эти возможные вещи», Россия и ввела пограничную зону на границе между нашими странами. Суриков подчеркнул, что для россиян и белорусов с ее введением ничего не изменится.

— Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы.

Российский посол также добавил, что возможность возвращения к паспортному контролю в связи с введением погранзоны «пока не обсуждается и не рассматривается».

Ранее, напомним, ФСБ России поясняла , что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено «в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы».

О том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону, стало известно 1 февраля. Соответствующий приказ отдал глава ФСБ России Александр Бортников.

Белорусский президент 3 февраля заявил , что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».