﻿ Соцопрос: россияне считают Беларусь другом, но против скидок для нее на энергоресурсы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Соцопрос: россияне считают Беларусь другом, но против скидок для нее на энергоресурсы

16.02.2017 08:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство, однако считают, что не следует продавать газ нашей стране по цене ниже рыночной. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 8−9 февраля, в котором поучаствовали 1200 респондентов.


Фото: Reuters

Как пишет ТАСС, россиян расспросили по темам отношения к Беларуси, продажи ей российских нефти и газа и введения безвизового режима.

Дружба дружбой, а табачок врозь

Согласно опросу, более половины российских граждан (56%) не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны. Обратного мнения придерживаются 38% россиян.

Самыми щедрыми оказались респонденты в возрасте от 45 до 59 лет — тут наибольшее число сторонников равных цен для всех — 64%. Наименьшее (44%) — среди молодежи от 18 до 24 лет.

Что касается непосредственно поставок газа в нашу страну, то 60% респондентов высказались против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Для сравнения в 2011 году таковых было лишь немногим меньше — 57%. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 году и 34% в нынешнем). «С учетом информации о долге белорусской стороны перед Газпромом (на начало января — около $ 340 млн) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%», — указывается в релизе ВЦИОМ.

Чужие здесь не ходят?

Что касается отмены Минском виз для граждан 80 стран, то 78% россиян считают, что РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию «неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

Только 16% участников опроса, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Беларусью лишь в качестве формальности.

В то же время 40% воспринимают Беларусь как дружественное государство, 35% — как торгового и экономического партнера, еще 9% характеризуют как партнера стратегического. 4% считают нашу страну конкурентом, 3% — противником.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиян расспросили по темам отношения к Беларуси, продажи ей российских нефти и газа и введения безвизового режима.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Цена вопроса - 3,7 млрд долларов. Что на кону в белорусско-российской продовольственной баталии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика