Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство, однако считают, что не следует продавать газ нашей стране по цене ниже рыночной. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 8−9 февраля, в котором поучаствовали 1200 респондентов.



Фото: Reuters

Как пишет ТАСС , россиян расспросили по темам отношения к Беларуси, продажи ей российских нефти и газа и введения безвизового режима.

Дружба дружбой, а табачок врозь

Согласно опросу, более половины российских граждан (56%) не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны. Обратного мнения придерживаются 38% россиян.

Самыми щедрыми оказались респонденты в возрасте от 45 до 59 лет — тут наибольшее число сторонников равных цен для всех — 64%. Наименьшее (44%) — среди молодежи от 18 до 24 лет.

Что касается непосредственно поставок газа в нашу страну, то 60% респондентов высказались против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Для сравнения в 2011 году таковых было лишь немногим меньше — 57%. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 году и 34% в нынешнем). «С учетом информации о долге белорусской стороны перед Газпромом (на начало января — около $ 340 млн) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%», — указывается в релизе ВЦИОМ.

Чужие здесь не ходят?

Что касается отмены Минском виз для граждан 80 стран, то 78% россиян считают, что РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию «неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

Только 16% участников опроса, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Беларусью лишь в качестве формальности.

В то же время 40% воспринимают Беларусь как дружественное государство, 35% — как торгового и экономического партнера, еще 9% характеризуют как партнера стратегического. 4% считают нашу страну конкурентом, 3% — противником.