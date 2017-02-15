Начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов во время общения с журналистами на форуме «Беларусь аграрная» попросил не политизировать ситуацию с Россельхознадзором, рассказал о поставках молочной продукции в Сирию и диверсификации экспорта.



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«Мы рассчитываем на решение всех вопросов в спокойной и деловой обстановке, без лишнего шума. В ближайшее время мы разберемся со всеми проблемами. Эти вопросы должны решаться профессионалами на уровне ветеринарных служб двух стран», — заявил Богданов.

По словам Богданова, не стоит драматизировать ситуацию с возможными потерями из-за ограничений Россельхознадзора, поскольку Беларусь «всегда ищет новые рынки поставок, вне зависимости от внешних обстоятельств».

«По большому счету, мы с этой ситуацией справляемся. Те объемы, которые планировалось поставить на российский рынок, перераспределяем на рынки других стран, меняем структуру производства. За прошлый год мы поставили нашу сельхозпродукцию в 61 страну мира, это на 5 стран больше, чем в 2015-м. Особый рост у нас оказался на рынках Африки и Океании. Поэтому мы планируем в этом направлении продолжать работать. Наша продукция востребована и необходима».

В пример Богданов привел поставки молочной продукции в Сирию, куда уже на днях придут 10 контейнеров сухого молока и масла. К тому же в 20-х числах апреля Минсельхозпрод собирается провести в Бейруте расширенную презентацию продукции мясо-молочной отрасли и проработать дальнейший экспорт в страны ближневосточного региона, в том числе и расширить поставки в Сирию. Кроме того, рассматривается возможность поставок белорусского продовольствия и технологий в текущем году и в другие страны Африканского континента, в том числе Египет и Судан.

«Ограничения со стороны Россельхознадзора в мировом масштабе вообще никак не влияют, потому что их вводит только Российская Федерация, и причем они временные. Мы поставляем в 61 страну мира — ни в одной из них претензий по качеству и безопасности нашей продукции не поступало», — резюмировал Богданов.

К роме того, Минсельхозпрод возлагает большие надежды на рост экспорта в страны Персидского залива. В конце февраля белорусская делегация отправится на крупнейшую международную выставку пищевой продукции Gulfood-2017 в Дубай, где страна представит продукцию производителей говядины, молочных и птицеводческих предприятий. «Это крупнейшая выставка в регионе, где находятся именно наши покупатели. Туда приезжают представители стран Персидского залива и Африки — предусмотрен специальный семинар для русскоговорящих стран по выходу на рынки этих регионов», — пояснил Богданов.

Представитель Минсельхозпрода заявил, что переизбытка нереализованной продукции из-за ограничений на складах производителей нет.

«Сказать о том, что мы что-то теряем, — нельзя. Склады — в рамках нормативов, даже меньше. Особых запасов на складах нет».

Что касается планов на предстоящую посевную кампанию, заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гракун заявил, что в этом году мы должны получить около 9 млн тонн зерна, 1,280 млн тонн картофеля, 4,8 млн тонн сахарной свеклы, 180 тыс. тонн льнотресты и обеспечить полуторагодичный запас травяных кормов. Финансирование будет производиться из нескольких источников: республиканский бюджет, местный бюджет, собственные средства хозяйств и кредитные ресурсы. По словам Гракуна, в целом на проведение посевной необходимо 1,680 млрд рублей.

Напомним, что ранее Россельхознадзор ввел дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС). В перечень подконтрольных товаров попали не только свинина и продукция из нее, но также зерно и мука. Ведомство также ограничило поставки говядины из Минской области в Россию.

3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил , что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

15 февраля Данкверт рассказал, что получил запрос от прокуратуры по поводу обвинений со стороны Беларуси. «Из прокуратуры России пришли документы, по поводу которых можно судить, какие вопросы задавали белорусские коллеги. Я на эти вопросы службы готовлюсь ответить», — рассказал RNS Данкверт, подчеркнув, что в ближайшее время в Беларусь не собирается. Он также отметил, что не исключает выявления новых нарушений в поступающей из Беларуси продукции.