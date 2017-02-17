«Наши взаимоотношения с банками-кредиторами носят характер равноправного партнерства. Со всеми банками у нас стабильные долгосрочные отношения», — председатель совета директоров компании ООО «Евроторг» Андрей Зубков прокомментировал статью TUT.BY « Власти и банки обеспокоены высокой долговой нагрузкой «Евроопт ».



Андрей Зубков. Фото: БЕЛТА

«Считаем, что некоторые вопросы, затронутые в статье, изложены недостоверно. Например, некорректно изложена информация об общей долговой нагрузке нашей компании перед банками, а заявление о том, что «сейчас наступил период выплат по инвестиционным договорам и кредитам, и российские банки потребовали расчетов, усмотрев в действиях ритейлера высокие риски», полностью не соответствует действительности. ООО «Евроторг» обслуживает кредитные линии, предоставленные как российскими, так и белорусскими банками, согласно договорам и графикам их погашения.

Более того, за все время существования ООО «Евроторг» не допустило ни разу, даже на один день, просрочки по выплате основной суммы кредита либо процентов по ним.

Наши взаимоотношения с банками-кредиторами носят характер равноправного партнерства. Со всеми банками у нас стабильные долгосрочные отношения. Ни один из банков, ни российских, ни белорусских, не предъявлял никаких требований к досрочному погашению кредитных линий. Более того, в нынешней сложной экономической ситуации, когда круг надежных кредитополучателей резко сузился, наша компания остается в числе привлекательных заемщиков как для белорусских, так и для российских банков — и по объемам привлеченных средств, и по качеству их обслуживания. С каждым из наших банков-партнеров ведется постоянная индивидуальная работа, и диалог между нами построен на высоком уровне доверия. Банкам по-прежнему выгодно и удобно работать с ООО «Евроторг».

Наш кредитный портфель начиная с 2015 года неуклонно снижается. Также снижается и общий размер задолженности перед поставщиками товаров в торговую сеть.

«Евроопт» на протяжении многих лет инвестировал в развитие экономики страны, в том числе крупные средства были направлены на создание современного торгового сервиса как в крупных, так и в средних и малых городах. Создавая в стране современные торговые объекты, мы обеспечиваем как создание новых рабочих мест, так и поступление отчислений в местные бюджеты. На сегодняшний момент компания насчитывает свыше 450 торговых объектов, которые стабильно работают. Товарооборот компании постоянно растет, даже в нынешних непростых экономических условиях, а также стремительно расширяется география обслуживания населения интернет-сервисами «Е-доставка» и «ГиперМолл». Поэтому считаем некорректным сравнение экономического состояния нашей компании с ритейлерами, которым пришлось прекратить или приостановить свою деятельность".

При этом в своем комментарии Андрей Зубков не называет объем долговой нагрузки и не указывает выручку и чистую прибыль компании по итогам 2016 года. Эти вопросы TUT.BY неоднократно адресовал «Евроторгу».