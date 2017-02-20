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S7 хочет создать с Беларусью СП по ремонту авиатехники

21.02.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Российская авиакомпания S7 заинтересована в создании совместного предприятия с Беларусью, которое бы занималось обслуживанием и ремонтом авиатехники, сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Алексей Васильев.

В январе 2017 года руководство авиакомпании встречалось с вице-премьером Беларуси Анатолием Калининым. Во время встречи было заявлено, что компания готова сотрудничать с Минском в области технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

S7 хочет создать с Беларусью СП по ремонту авиатехники
© flickr.com/ Anna Zvereva
Авиакомпания S7 готова сотрудничать с Беларусью

"Группа компаний S7 выразила желание поучаствовать с нашей организацией "Минский завод гражданской авиации" в создании предприятия на территории аэропорта для обслуживания и ремонта авиатехники", — сказал Васильев на пресс-конференции во вторник в Минске.

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время в Национальном аэропорту Минск идет строительство нового авиаремонтного завода, который планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Таким образом, Беларусь сможет развивать ремонт авиатехники и привлечь в дальнейшем стратегических партнеров в этой сфере.

Проект по строительству нового авиаремонтного завода предусматривает возведение комплексов для техремонта, обслуживания и покраски таких авиасудов, как Boeing, Airbus, CRJ, Embraer, а также новых типов российской авиационной техники ТУ-204, ТУ-214, ТУ-334 и других.

При этом Минский авиаремонтный завод рассчитывает сохранить традиционное направление по ремонту самолетов ТУ-134, ЯК-40, ЯК-42. Также не исключается возможность организации сборки и выпуска серии самолетов Embraer ERJ-135, 140, 145 и других на базе нового завода.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместное предприятие может быть создано вместе с Минским заводом гражданской авиации на территории Национального аэропорта Минск.

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